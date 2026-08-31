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Álex Valera va por más: a un gol de seguir escalando en la historia de Universitario
'Valegol' alcanzó los 86 goles con Universitario e igualó a Juan José Oré en la tabla de máximos goleadores históricos del club. Este sábado, ante Comerciantes, buscará seguir agrandando su leyenda.
Álex Valera continúa haciendo historia con Universitario de Deportes. Tras su último gol ante UTC, el delantero llegó a los 86 tantos con la camiseta crema e igualó a Juan José Oré en la tabla de máximos goleadores históricos del club. Ahora, su próximo objetivo está cada vez más cerca.
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El atacante atraviesa un gran momento y apunta a seguir escalando posiciones en un ranking liderado por el máximo ídolo de la institución, Teodoro ‘Lolo’ Fernández. Valera, además, ya dejó atrás a Piero Alva y quedó a solo un gol de Fidel Suárez, quien suma 87 conquistas.
El ‘9’ crema tendrá una nueva oportunidad este sábado, cuando Universitario se mida ante Comerciantes Unidos. El delantero buscará volver a inflar las redes y alcanzar una nueva marca en su carrera con el vigente tricampeón nacional.
A sus 30 años, Valera se mantiene como una de las principales cartas ofensivas del equipo de Héctor Cúper. Su cuota goleadora ha sido determinante y ahora tiene la posibilidad de continuar acercándose a los nombres que marcaron época en la historia merengue.
Con 86 goles en su cuenta, el atacante sabe que cada celebración lo acerca un poco más a la élite histórica de Universitario. Ante Comerciantes Unidos, irá por un nuevo tanto que le permita seguir trepando posiciones y agrandando su legado en la ‘U’.
Máximos goleadores históricos de Universitario
- Teodoro ‘Lolo’ Fernández — 161
- Ángel Uribe — 124
- Percy Rojas — 119
- Alberto ‘Toto’ Terry — 111
- Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez — 95
- Daniel Ruiz — 93
- Fidel Suárez — 87
- Juan José Oré — 86
- Álex Valera — 86
- Piero Alva — 84
¡Vamos al Circo!
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