Álex Valera va por más: a un gol de seguir escalando en la historia de Universitario

Álex Valera continúa haciendo historia con Universitario de Deportes. Tras su último gol ante UTC, el delantero llegó a los 86 tantos con la camiseta crema e igualó a Juan José Oré en la tabla de máximos goleadores históricos del club. Ahora, su próximo objetivo está cada vez más cerca.

El atacante atraviesa un gran momento y apunta a seguir escalando posiciones en un ranking liderado por el máximo ídolo de la institución, Teodoro ‘Lolo’ Fernández. Valera, además, ya dejó atrás a Piero Alva y quedó a solo un gol de Fidel Suárez, quien suma 87 conquistas.

El ‘9’ crema tendrá una nueva oportunidad este sábado, cuando Universitario se mida ante Comerciantes Unidos. El delantero buscará volver a inflar las redes y alcanzar una nueva marca en su carrera con el vigente tricampeón nacional.

A sus 30 años, Valera se mantiene como una de las principales cartas ofensivas del equipo de Héctor Cúper. Su cuota goleadora ha sido determinante y ahora tiene la posibilidad de continuar acercándose a los nombres que marcaron época en la historia merengue.

Con 86 goles en su cuenta, el atacante sabe que cada celebración lo acerca un poco más a la élite histórica de Universitario. Ante Comerciantes Unidos, irá por un nuevo tanto que le permita seguir trepando posiciones y agrandando su legado en la ‘U’.

Máximos goleadores históricos de Universitario