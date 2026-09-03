Comerciantes Unidos solicitó a CONAR revisar al árbitro para su duelo ante Universitario: "Transparencia"

La designación de Michael Espinoza como árbitro principal para el Universitario vs Comerciantes Unidos no ha caído nada bien en ambos clubes. El cuadro merengue rechazó esto por los malos precedentes que tienen con él a raíz de un supuesto acto racial en el que fue protagonista en un partido que se llevó a cabo en el Estadio Monumental.

Y ahora último, el cuadro cutervino emitió un fuerte comunicado en el que solicitó a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) que considere la posibilidad de revisar la terna arbitral porque quieren que el duelo se desarrolle bajo condiciones de tranquilidad, transparencia, imparcialidad y confianza para ambas instituciones.

Comunicado oficial de Comerciantes Unidos

“El Club Comerciantes Unidos de Cutervo informa a la opinión pública y a nuestra afición que, en el marco de sus competencias, ha solicitado respetuosamente a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) considerar la posibilidad de revisar la terna arbitral designada para nuestro próximo encuentro frente a Universitario de Deportes.

Esta solicitud responde únicamente a un criterio preventivo y de garantía, con el propósito de contribuir a que el encuentro se desarrolle bajo condiciones de tranquilidad, transparencia, imparcialidad y confianza para ambas instituciones.

El Club reafirma su absoluto respeto por las autoridades y organismos competentes del fútbol peruano, dejando en sus manos la evaluación correspondiente de nuestra solicitud.

Nuestro compromiso es continuar trabajando por el buen desarrollo de la competencia, promoviendo siempre el respeto, la deportividad y el juego limpio”, se puede leer en el comunicado de las águilas cutervinas.

Comunicado de Comerciantes Unidos.

¿Cuándo juegan Universitario vs Comerciantes Unidos?

El partido entre Universitario vs Comerciantes Unidos por la octava fecha del Torneo Apertura se jugará este sábado 5 de septiembre a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.