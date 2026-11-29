Los hinchas de Universitario de Deportes solo quieren una cosa en este mundo: el tetracampeonato de la Liga 1 este 2026. En medio de toda esta euforia, se confirmó que Cueva se puso la camiseta merengue y jugó las semifinales, donde incluso anotó para el 3-0 del conjunto estudiantil. Te contamos todos los detalles.

Mientras el elenco de Fabián Bustos debe enfrentar a Sport Huancayo para buscar su boleto a la final y enfrentar a Alianza Lima, las divisiones menores de Ate siguen dando de qué hablar y ahora una de ellas acaba de golear a Sporting Cristal en un partido plagado de emociones.

Universitario goleó 3-0 en semifinales

" ¡Finalistas con pundonor! Nuestra Sub-12 venció por 3-0 a Sporting Cristal y avanzó a la final del Torneo Desarrollo FPF Conmebol. ¡A dejarlo todo, cremas! ", indicó la cuenta oficial de inferiores de Universitario de Deportes en redes sociales, revelando así la hazaña conseguida por su categoría.

Los goles del partido fueron obra de Joao Cueva, Mauricio Figueroa y Tadeo Vásquez, sellando así una tremenda goleada sobre uno de sus principales rivales en el fútbol peruano. De esta forma, los hinchas merengues celebraron previo al duelo de su plantel principal ante Sport Huancayo por la Liga 1 2026.

Recordemos que el Torneo Desarrollo FPF Conmebol tiene como misión poner en vitrina a las principales promesas de nuestro balompié para que puedan ascender a los equipos mayores de sus respectivos clubes, o incluso tener su primera experiencia jugando en el extranjero.