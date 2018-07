ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. El Tigre tendrá cara de sano, pero se las sabe todas. Pidió un mes para “pensar”, pero la verdad es que está esperando la llamada ganadora de otros países. En su ránking están selecciones como Argentina, Colombia, Paraguay y hasta Uruguay que acaba de ser eliminada y es fijo que le darán de baja al Maestro Tabárez por su edad. Les apuesto que si no le liga ninguna oferta o nadie lo llama, al toque se regresa al Perú y va a decir que se quedará cuatro años más en gratitud a la gente y bla bla bla... Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

La vez pasada escuché al Diamante que hablaba sobre racismo dentro de la Federación y sí es cierto. Hay una disputa interna, una especie de celos o envidia de los trabajadores recomendados por los dirigentes provincianos contra los gerentes, profesionales y altos funcionarios que llegaron con la nueva gestión. Cuando organizan campeonatos ellos mismos se autodenominan “Los Gonzales” versus “Los Maldini”. Ah, y la maleta está a la orden del día. ¡Qué palta!

El ex Director de la Escuela de Entrenadores de la FPF es una rataza. Como el gordo Oviedo lo botó por meter uña a las pensiones, este siniestro personaje ha desaparecido toda la información como notas, títulos, boletas de pago, facturas, etc. Los más perjudicados son los alumnos porque sin certificados no pueden continuar sus estudios en ningún lado. ¡Abusivo!

Me cuentan que la situación no es color de rosa en el Callao. La administración está en falta con los trabajadores, inclusive varios ya se bajaron del barco porque no cobran hace varios meses y no tienen para pagar el colegio de sus chibolos. Parece que los directivos se loquearon y priorizaron las deudas institucionales, olvidándose de la gente que chambea duro y parejo. ¡Así no es!

BUENO, MI GENTE, soy fuga, mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUUUU!