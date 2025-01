Dragon Ball Super: Granola se sorprendió al ver el gran poder de Vegeta

Pese a que el ceresiano es el guerrero más fuerte, sus golpes no fueron tan efectivos contra el papá de Trunks. En una escena, el ceresiano envió uno de sus mejores ataques. "No lo podrás aguantar", advirtió.

No obstante, se quedó sorprendido al ver que Vegeta lo resistió. "Son mucho más fuertes de lo que imaginaba. Sin embargo, sigo siendo el más poderoso del universo", mencionó Granola.

Foto: Manga Plus

Recuerda si aún no has leído el capítulo, te recordamos que se encuentra disponible en el portal oficial Manga Plus o también te puedes dirigir a este LINK para que disfrutes de este combate. ¿Te lo piensas perder?