One Piece: jugador de futbol realiza un homenaje a la serie - VIDEO

Los juegos Olímpicos de Tokio nos dejó un buen sabor de boca a todos los fanáticos del anime. La cultura del anime y manga se apoderó de las competiciones olímpicas, desde un torneo de arco donde se escuchó el opening de un Shingeki no Kyojin hasta la pose de un personaje de One Piece que hizo el atleta griego Miltiadis Tentoglou. Pues, parece ser que la cultura del anime no se acabó con la clausura de los juegos olímpicos, sino se ha trasladado a los Estados Unidos.