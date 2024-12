WhatsApp: razones por las que pueden eliminar tu cuenta de la aplicación

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular en el mundo, por lo que millones de usuarios la usan para chatear con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Sin embargo, la famosa plataforma digital posee estrictas políticas de privacidad, la mayoría heredadas de Facebook , y que podrían bloquear o eliminar tu cuenta si no las cumples al pie de la letra.

Si un día al ingresar a la app indica “tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para pedir ayuda”, significa que has violado alguna regla impuesta por los desarrolladores. “Suspendemos cuentas si consideramos que su actividad infringe nuestras Condiciones del servicio. Ten en cuenta que es posible que no enviemos una advertencia antes de suspender tu cuenta”, indica la famosa red de mensajería como advertencia.

El utilizar aplicaciones alternas a la oficial, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otras, provocará que suspendan tu cuenta por un par de horas. No obstante, si continúas usando una versión distinta a la que hay en la store de tu móvil, el baneo pasará de ser temporal a permanente.

Si has recibido un mensaje dentro de la aplicación que indica que tu cuenta está 'Temporalmente baneada', esto significa que probablemente estás usando una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si no cambias a la app oficial después de ser baneado temporalmente, tu cuenta podría ser baneada permanentemente para usar WhatsApp”, señala la red de mensajería en sus Condiciones de servicio.