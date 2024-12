La Chilindrina: María Antonieta de las Nievas dio positivo a la COVID-19

Publicación de María Antonieta de las Nieves. Fuente: Instagram.

"Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer COVID-19 he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si solo tuviera un resfriado común", escribió.