Pasión de gavilanes 2: ¿Quién es Yare Santana? actriz que da vida a la hija de Franco y Sarita

Actriz cubana - Yare Santana

En Cuba, participó en distintas obras de teatro, como “La moza del cántaro”, de Lope de Vega; “El rey Lear”, de Shakespeare; “Las cuñadas”, de Michel Tremblay; entre muchas otras.. En cuanto a su participación en la televisión, la actriz fue parte de series como “Santa María del Porvenir” (2011), y “Cuando el amor no alcanza” (2014).

La joven cubana se ha mostrado muy entusiasmada con el nuevo reto profesional en 'Pasión de Gavilanes 2' . Por lo que no esperó para compartir una publicación en su cuenta de Instagram y dar la grata noticia a sus miles de seguidores.

“No tienen idea lo feliz que me siento. Quería desde hace mucho compartir esta felicidad con ustedes”, escribió en Instagram. “Estar en el set rodeada de personas que admiras no solo por su trabajo, sino también como seres humanos, gente linda, generosa, que pone el alma y entrega todo. GRACIAS. Me siento tan afortunad”, escribió como descripción al post.