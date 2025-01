Reto visual: ¿Qué hora es? Resuelve el enigma detrás de este singular reloj

Acertijo visual: ¿Qué hora ves en este singular reloj? / Foto: Facebook

Listo o no, pasaremos a revelarte la verdad tras este singular reto en internet: Si fuiste realmente agudo verás que no se trata de un patrón de líneas, sino una ilusión óptica que se da a revelar si vemos detenidamente toda la imagen: Son las 05:36, aquí te dejamos la respuesta visual para que no te quepa dudas.