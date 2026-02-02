Setsubun 2026: cuándo y por qué se celebra la tradición japonesa para recibir la primavera, ahuyentar a los demonios y atraer la buena suerte

El fin del invierno japonés está cerca, por lo que el país del sol naciente como las comunidades repartidas en todo el mundo se preparan para celebrar el Setsubun, una festividad tradicional que no solo da la bienvenida a la primavera nipona, sino también es el momento especial para ahuyentar demonios, pero también para realizar rituales que atraigan la buena suerte.

¿Qué es el Setsubun y por qué se celebra en Japón?

Por lo general, el Setsubun tiene lugar cada 3 de febrero, pero en ciertas ocasiones, se celebra el día 2 o el 4 de dicho mes. En las festividades se suelen lanzar judías de soja, pues se cree que son afectivas para mantener alejados a los espíritus malignos.

Por ello, la tradición incluye que las judías de soja sean arrojadas en casas, escuelas y templos a alguien que lleva puesta una máscara de Oni, un demonio japonés. En teoría, estos debe bastar para ahuyentar también la mala fortuna.

Sin embargo, en el Japón feudal, el Setsubun hacía referencia a cualquier cambio de estación, pues su significado literal se entiende como "división estacional" que, en el antiguo calendario lunar japonés incluía cuatro vísperas como:

Rishun: 4 o 5 de febrero.

4 o 5 de febrero. Rikka: 5 de mayo.

5 de mayo. Risshu: 7 de agosto.

7 de agosto. Ritto: 7 de noviembre.

Pero, en tiempos recientes, el Setsubun hace referencia al 2, 3 o 4 de febrero, que en Japón son las fechas vísperas al fin del invierno y el comienzo de la primavera (risshun) que, por si fuera poco, está cerca al Año Nuevo basado en el antiguo calendario japonés.

Por ello, teniendo en cuenta lo antes dicho, es que en el Setsubun los rituales tienen por intención librarse de todo mal para comenzar una nueva etapa, arrancando con mucha suerte y buena fortuna.

Mamemaki o lanzar judías de soja

El Mamemaki es el ritual más popular y utilizado durante las festividades de Setsubun que es el lanzamiento de judías de soja tostada mientras las personas gritan "Oni wa soto! Fuku wa uchi!", que significa "¡Fuera demonio! ¡Qué entre la fortuna!", mantra que también se emplea para limpiar la casa para que año que inicia sea prometedor.

Si te preguntas el por qué de la soja para realizar este ritual, pues tiene sus raíces en China, donde este elemento forma parte de los cinco cereales sagrados, con la creencia de que es capaz de contener a los espíritus.

Asimismo, también es un juego de palabras, dado que la palabra "mame" es un homófono de mametsu, que significa "destruir el mal", por que el acto de lanzar la soja tiene una carga espiritual al mismo tiempo que lingüística.

Una vez que las judías son lanzadas contra la persona caracterizada como Oni, toca comer tantas judías como el número de edad de quien las arroja, más una adicional que sirve, según la creencia, a asegurar la buena fortuna de la persona como de la casas de quienes la habitan.

Lo mismo sucede en templos y santuarios, lugares de culto donde, en no pocas ocasiones, aparecen geishas y maikos, hasta luchadores de sumo, practica que se ha visto de forma recurrente en el santuario Yasaka Jinja.

Oni-yarai o cabezas de sardinas para cazar demonios

Sin embargo, este no es el único ritual del Setsubun, también se emplean cabezas de sardina quemadas colgadas en ramas de acebo, el cual tiene por finalidad cazar a los espíritus malignos (oni-yarai o tsuina), "actividad" que es muy común en la primavera, la cual data del periodo Nara (710-794), pero fue durante el periodo Heian (794-1185) cuando se adicionó el olor producto de quemar cabezas de sardinas secas (Hiiragi Iwashi), humo de madera quemada y sonidos de tambores para realizar esta cacería.

Incluso en nuestros días vemos en la casas japonesas cabezas secas de sardinas en ramas de acebo que cuelgan en la entrada durante el anochecer del Setsubun para evitar que los malos espíritus ingresen a los hogares, pero, lo cierto es que esta tradición ha perdido popularidad, siendo casi imposible de ver en las grandes ciudades de hoy, pero sí en los pueblos rurales.

Eho-maki, sushi hecho con algas de nori

Sin embargo, la siguiente costumbre en Setsubun surgió en la región de Kansai para luego distribuirse en todo Japón: se trata del Eho-maki, que es un rollito de sushi ancho que solo se vende para esta festividad cuyo origen data de 1977 por comerciantes del alga nori de Osaka con la finalidad de promover las ventas de este insumo, por lo que tras gustar de forma local se extendió por todo Japón hasta incorporarse al Setsubun.

¿Dónde se celebra el Setsubun en Japón?

Si quieres saber dónde en qué lugares de Japón se celebra el Setsubun, aquí tienes algunos de los lugares más populares e idóneos para disfrutarlo en todo su esplendor:

Santuario Yasaka

Ubicado en Kioto, lo festejan con maikos o geishas del barrio Gion, quienes lanzan semillas de judías a los asistentes, en todo momento con el grito "Oni wa soto, Fuku wa uchi". En medio de los festejos se entregan caretas de oni.

Santuario Nonomiya

Se ubica en el bosque de bambú de Arashiyama, en Kioto, destacando por su hermosa vista y ha hecho de la celebración anual de esta festividad una costumbre que congrega a muchas personas.

Templo Sensoji

Se encuentra el Tokio, capital de Japón, es un templo budista donde la tradición cambia algo, ya que no hay máscaras de oni, tampoco se mencionan a estos demonios en los cantos, todo lo contrario, se realizan cánticos budistas como "larga vida, que entre la fortuna", incluyendo un ritual de baile de los siete dios de la buena fortuna que es todo un espectáculo visual.

Templo Zojoji

También está en Tokio. Aquí se lanzan semillas de soja desde los balcones del recinto, mientras que niños de ambos sexos llevan kimonos tradicionales en medio de los rituales.

Shimokitazawa

Una más ubicado en la capital nipona. Se lleva a cabo en las calles del barrio del mismo nombre con el "desfile de los tengu", el cual comienza en la zona del templo Shinryu-ji a las 2 de la tarde prolongándose durante un par de horas, destacando por los cientos de disfraces tengu, que es un demonio de nariz larga muy presente en la mitología japonesa.

Tokyo Tower

Se trata de la Torre de Tokio, la cual lleva a cabo su propia versión del Setsubun, al cual acuden los monjes del templo Zojoji quienes se encargan de arrojar y repartir semillas de judías a todos los que lleven puestas máscaras de oni.

Templo Naritasan Fudoson

Se ubica en Osaka y tiene gran fama en Kansai por deshacerse de los ogros, por lo que el Setsubun en este lugar tiene una importancia especial, al punto que muchos famosos acuden a este lugar, lanzan semillas y se colocan máscaras de oni.