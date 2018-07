Capcom prepara un remake de "Resident Evil 3: Nemesis" para PlayStation 4

Resident Evil 2: Remake, el exitoso videojuego de la saga de zombies de 1998 que tenía como protagonistas a León Kennedy y Claire Redfield, fue confirmado en la última edición del E3 2018, que se llevó a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, y será lanzado el próximo 25 de enero de 2019, principalmente, para las consolas PlayStation 4, Xbox One y, también, PC a través de Steam. Sin embargo, esto no será la única sorpresa que prepara Capcom a sus "viejos y nuevos" fanáticos.

La compañía japonesa ya puso en marcha el plan para otro remake. Se trataría de la tercera entrega de la saga: Resident Evil 3: Nemesis, videojuego que también gozo del éxito de las consola PlayStation y Dreamcast a fines de los 90 al igual que Resident Evil 2.

El proyecto toma fuera por los números positivos que trajo Resident Evil 1 y, asimismo, la gran aceptación del Resident Evil 2 por parte de la crítica en la E3: "fue la mejor atracción del evento", según comentaron los críticos, sería muy rentable en los económico para Capcom.

Además, la cuenta oficial de Resident Evil publicó un tuit el último viernes 13 con la imagen de un juguete de Nemesis bajando por una escaleras. Aquello hizo emocionar a los seguidores quienes solicitaron un futuro remake.

It's #FridayThe13th - We have our own relentless pursuer who just can't seem to die. pic.twitter.com/miBDNmeRp1