Eiichiro Oda asegura que la historia del manga de One Piece está completada en un 80%

En pleno arco del País de Wano, Eiichiro Oda habló sobre uno de los temas que más incertidumbre genera en sus seguidores: el final del manga de One Piece.

Si en el 2016, Oda aseguró que la historia del manga iba en un 65%, hoy subió la cifra a un 80 por ciento. "Me ha tomado 20 años para llegar al 80% del desarrollo", afirmó el mangaka en una entrevista con 'Yomiuri'.

"Pero aún hay nueve miembros [de la tripulación]", abundó el creador del manga de One Piece, el mismo que arrancó el 19 de julio de 1997 en la revista Shonen Jump.

Vale destacar que Eiichiro Oda, en una entrevista previa con 'Weekly Jump', aclaró que la historia no se extenderá más allá de su idea original. "Si llega el momento de despedir One Piece, no quiero escuchar al departamento editorial diciendo, 'por favor, extiéndelo un poco más'. Mi final es como yo quiera", sostuvo.

One Piece trata de las aventuras y desventuras de Monkey D. Luffy, quien accidentalmente se comió una fruta del diablo y se volvió un hombre de goma, en busca de convertirse en el Rey de los Piratas. Junto a él, lo acompaña su particular tripulación.

EL DATO:

El manga de One Piece lleva actualmente 89 volúmenes publicados mientras el anime continúa en emisión y lleva, hasta la fecha, 846 capítulos.