¡BRUTAL! Sale a la luz el "Equipo de la Semana 3" en el FIFA 19 [FOTO]

Como es habitual todos los miércoles, EA Sports desvela el "Equipo de la Semana" en FIFA. Esta vez se trata de la tercera entrega en el videojuego más vendido en el Reino Unido.

Neymar, delantero del París Saint-Germain, es el jugador que tiene una carta IF (In Form) con brutales estadísticas en el "Team of the Week" (TOTW). 'Checa' quienes más figuran en dicha lista.

Como era de esperarse, Neymar era fijo en el "Equipo de la Semana 3" por su 'doblete' en el triunfo del PSG sobre el Niza (3-0) por la Ligue 1. Otro 'crack' que también dice presente es Marco Reus, quien brilló con luz propia en Alemania.

El extremo del Borussia Dortmund colaboró con la victoria de su equipo - con un tanto- en la goleada ante el Bayer Leverkusen (4-2) por la Bundesliga. Neto (Valencia), Felipe Anderson (West Ham) y Mario Mandžukić también tienen su cartas IF.

EL DATO:

Marco Reus, delantero del Borussia, fue imagen del videojuego en FIFA 17.