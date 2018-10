Estos son los nominados al Player of the Month de la Premier en el FIFA 19

Desde el pasado 28 de septiembre, el FIFA 19 ya se encuentra en el mercado para las plataformas de PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. En solo un par de días se ha convertido en el videojuego más vendido del año en el Reino Unido.

Y es que no es para menos. Pues, Electronics Arts ha innovado con nuevos modos de juego y menús. Asimismo, está dando la hora con los Squad Building Challenges. Hay un "SBC" que saldrá en los próximos días y apunta a ser todo un boom: Player of the Month de la Premier League.

Lucas Moura, delantero del Tottenham, fue honrado con la mención al 'Jugador del mes de agosto en la Premier League', debido a sus goles y actuaciones con los 'Spurs'. Para esta entrega hay algunas caras nuevas y otras no tanto.

Ellos son: Eden Hazard (Chelsea), Raheem Sterling (Manchester City), Alexandre Lacazette (Arsenal), Gylfi Sigurðsson (Everton), Willy Boly (Wolves), James Maddison (Leicester). Dichos jugadores han hecho méritos para ser el mejor de octubre.

Para realizar el SBC de Moura se necesitó al rededor de 50 mil monedas. Sin duda alguna si sale Hazard o Lacazette se invertiría casi 200 mil monedas. Como se sabe, el ganador se elige mediante las votaciones a través del siguiente enlace: https://potm.easports.com/

EL DATO:

Cristiano Ronaldo, con media 94 en el FIFA 19, es nuevamente el jugador con mayor valorización en el videojuego.