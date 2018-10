League of Legends: Riot Games anunció la lista de los mejores jugadores del Mundial

El ranking publicado por Riot Games - el mismo que fue encabezado durante años por Faker, xPeke, Pawn, Scarra - ahora es tomado por otro veterano de la vieja escuela: Uzi, el tirador de Royal. Y aunque presenta algunas sorpresas, también se puede resaltar la presencia de un solo europeo y norteamericano: el resto son del continente asiático demostrando así la predominancia del servidor.

Esta noticia no ha pasado desapercibida. Debido a la lista, los seguidores de equipos europeos y norteamericanos no estarán muy contentos, pues una de las cosas mas impactantes es la gran cantidad de jugadores asiáticos, corroborando de este modo la gran hegemonía de Asia sobre otras regiones como puede ser Europa, de hecho el único europeo es Caps, jugador de Fnatic, que ha quedado en novena posición.

El mejor jugador de este 2018 ha sido Uzi, jugador de Royal Never Give Up y esta decisión no es de extrañar ya que el tirador de la liga china ha hecho la mejor temporada de su carrera, llevando a su equipo a lo más alto. El segundo mejor jugador ha sido Rookie, el mid laner de Invictus Gaming, otro jugador que como Uzi también ha sido clave en el éxito de su equipo. Por último, el bronce se lo lleva Score, el jungla de KT Rolster.

Otra cosa que llama la atención es la no aparición de Faker, el que años atrás siempre fue considerado como el mejor jugador del mundo de League of Legends. Por último, al igual que ocurre con nuestro continente, solo hay un representante de Norte América, Doublelift, que cierra el ranking en último lugar. A continuación, la lista de los mejores jugadores.