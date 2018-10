League of Legends: Riot Games anuncia el nuevo sistema de clasificación para la temporada 2019 [VIDEO]

Como parte de los cambios en las Clasificatorias 2019 de League of Legends, Riot Games anunció los nuevos niveles que serán implementando en las Rankeds para la próxima temporada: llamados "Hierro" y "Gran Maestro". Estos nuevos emblemas serán integrados a los ya existentes.

Luego de una serie de revelaciones periódicas de los nuevos emblemas clasificados, el diseñador senior de Riot Games, Ed. “Riot SapMagic” Altorfer, compartió mediante su cuenta oficial de Twitter, una publicación que incluía una comparación de todos los emblemas clasificados hasta el momento. El último emblema que se anunció fue el de Challenger que se muestra en la imagen de la izquierda en el tweet, con todos los emblemas que se muestran a la derecha, así como debajo del mensaje del Rioter.

"¡Hola, Summers! Aquí el nuevo emblema del desafiador-todavía estamos iteración/puliendo, pero comparta por favor su regeneración! También fui adelante y actualizado el lado a lado con el último arte basado en la regeneración que conseguimos hasta ahora", refiere el tweet.

Hello, summoners! Here's the sneak peek of the new Challenger emblem—we're still iterating/polishing, but please share your feedback! I also went ahead and updated the side-by-side with the latest art based on the feedback we got so far.#leagueoflegends #ranked #season2019 pic.twitter.com/d4N9MkKAZN