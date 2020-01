God Level Chile 2020: Aczino confirma su retiro de la God Level [VIDEO]

God Level 2vs2 All Stars World Edition EN VIVO | Aczino, histórico rapero de América Latina, anunció que se despide la God Level luego de no vencer junto a Dominic a la pareja conformada por Valles T y Carpe Diem.

"Gracias Chile por recibirme desde 2015 hasta este 2020. Cinco años que cumplimos este episodio y hoy cerramos este capítulo. Muchas gracias de verdad", expresó conmovido Aczino, al momento de despedirse del púbico que asistió al Teatro Caupolicán, ubicado en Santiago de Chile.

Cabe señalar que esta decisión de Mauricio Hernández González, conocido artística como Aczino, se venía barajándose entre la prensa especializada en freestyle luego de referirse el año pasado sobre su futuro en esta industria.

"Tenemos las tres fechas de God Level y de ahí no hay más ‘Mau’ para nadie. FMS Internacional lo estoy pensando, pero lo más probable es que esté. Después estará la Red Bull, pero ahorita no sé, tengo que ver mi nivel y mi estado de ánimo. Cuando me den el ultimátum, ahí confirmaré si voy o no, porque si tuviera que decidir ahora, diría que no", declaró Aczino a un programa radial.

¿Dónde nació el freestyle?

Nadie sabe verdaderamente quien fue la primera persona que empezó a improvisar el rap, cuando comenzó, o dónde tomo lugar verdaderamente, sin embargo, se cree que tuvo origen en la escena Hip Hop de la Costa Este de Estados Unidos (East Coast) a mediados de los 80.

¿Qué es el freestyle?

El Freestyle se caracteriza por ser Rap creado en el momento, improvisando a la vez que se rapea, expresando lo que se ve o lo que se siente sin dejar de clavar las palabras sobre un ritmo y manteniendo un flow constante.