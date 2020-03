Dragon Ball: acctor que le dio la voz a Gohan fue asesinado en México

A los 55 años la voz de Luis Alfonso Mendoza se apagó repentinamente y sin previo aviso. El hombre que interpretó a varios personajes mediante su cálida forma de hablar, fue asesinado el último sábado 29 de febrero durante una balacera en confuso incidente por posesión de terrenos en México.

Como se recuerda, el actor interpretó la voz de Gohan, de Dragon Ball Super, personaje que tuvo su voz en castellano para los amantes anime en el mundo.

Además de interpretar al mencionado personaje, Mendoza le dio vida a Sheldon Cooper, personaje principal de The Big Bang Theory para Latinoamérica.

Es importante precisar que en altercado del cual participaron otras varias personas, también fallecieron la esposa y cuñado del actor que se encontraban con él en el lugar de los hechos.

“En el lugar, vive un señor y le rentaba una parte a unos señores como para actividades artísticas, al parecer ya se querían quedar y tenían la disputa por el inmueble”, comentó un lugareño al diario Mileno que recogió la información de lo sucedido en México.

Tras confirmarse la noticia, Mario Castañeda, voz de doblaje de Gokú en Dragon Ball publicó en su cuenta de Twitter: “Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso (Mendoza). ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste.”