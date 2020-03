Paciente cero de coronavirus en Perú envió un reflexivo mensaje tras recuperarse

El número de infectados por coronavirus en nuestro país sigue en aumento. El pasado 17 de marzo se pudo conocer que por ahora, hay 117 casos positivos por covid-19. Tras ello, la Ministra de Salud hizo hincapié a las medidas que se han señalado para que el virus no se siga propagando.

Sin embargo, el paciente cero que contrajo el covid-19, envió un mensaje en su cuenta de Instagram tras anunciar su optima recuperación a causa de esta enfermedad que sigue atacando a millones de personas en el mundo.

"Hola, soy Luis Felipe, el caso cero de coronavirus en el Perú. Hoy recibí mis resultados, y puede decir que vencí al covid-19. Es necesaria esta cuarentena, como lo hizo mi familia al igual que yo, para evitar que este virus se propague, pongámonos la camiseta", sostuvo.

"En mi casa somos muy unidos. Cuando empecé a sentir síntomas habiendo regresado de Europa, preferí no ir a trabajar porque ya tenía en mente que podía ser este virus. Me quedé en casa y lamentablemente se contagiaron 7 de mis familiares. Desde que supe mi resultado, tomamos todas las medidas para que el resto de personas que viven en mi casa no se contagien, les quiero compartir algunos consejos de lo que hicimos, creo que los puede ayudar a cuidar sobre todo a las personas mayores", acotó en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el paciente fue inmediatamente puesto en aislamiento tras confirmarse los fuertes síntomas que tenía.

"Mi primo menor de 7 años, nunca tuvo síntomas, por lo que el doctor nos comentó que un paciente asintomático es poco probable que contagie. Igual lo cuidamos mucho y no estuvo expuesto, para que no tengan ningún tipo de resfrío", señaló.

Es importante señalar que si usted o algún familiar ha estado en zona de riesgo (países con presencia de casos del coronavirus), en contacto con un paciente infectado y presenta los síntomas del covid-19 debe comunicarse a la línea gratuita 113 desde cualquier teléfono fijo o celular.

¿Cuántos infectados por Coronavirus hay en Sudamérica?

Brasil: 321 (2 decesos)

Chile: 238

Perú: 117

Ecuador: 111 (2 decesos)

Argentina: 65 (2 decesos)

Colombia: 65

Venezuela: 33

Uruguay: 29

Bolivia: 11

Paraguay: 9