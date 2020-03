Coronavirus en Perú, minuto a minuto: reporte de infectados de hoy lunes 23 de marzo

Coronavirus EN VIVO. El presidente Martín Vizcarra anunció que hasta el momento se registran 363 casos de coronavirus COVID-19 en el Perú. Por otra parte, las cifras de fallecidos se mantienen en cinco, según el informa oficial del Ministerio de Salud. Se espera que las cifras disminuyan para este lunes 23 de marzo y así no se tenga que prolongar la cuarentena del estado de emergencia.

Últimas noticias de hoy coronavirus en el Perú

Minuto a minuto.

Lunes 23 de marzo: día 8 de cuarentena nacional

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

- 9.20 a.m. Según la periodista Yolanda Yaccaro, reporta que hay otro peruano fallecido en España por coronavirus. Serían tres personas en total que mueren fuera del país.

- 8.30 a.m. Ministro de Salud, Victor Zamora, inspecciona las condiciones de trabajo de los profesionales de salud.

Desde temprano, el ministro @victorzamora inspeccionó las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud, así como los servicios brindados para la atención por #COVID19 en el hospital @H2deMayo. #CuidamosAQuienesNosCuidan #PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/u7FeNdZpCf — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 23, 2020

- 6.54 a.m. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, concederá una entrevista a Radio Nacional FM.

- 6.38 a.m. 238 peruanos retornaron al país desde EE.UU. y cumplen cuarentena.

- 6.34 a.m. 140 ciudadanos argentinos fueron repatriados desde Perú en la noche del último domingo en dos aviones Hércules C-130. Asimismo, 50 uruguayos aterrizaron en la ciudad de Carrasco.

¿Dónde cobrar el bono beneficiario?

- 6.20 a.m. Lugares donde cobrar el bono de 380 soles: Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú BCP, Scotiabank, Interbank y BBVA Continental. Horario de atención gratuita en la línea 101 de 9.00 a.m. a 4.00 p.m.

¿Cómo saber dónde cobrar el bono de 380 soles?

- 6.10 a.m. Recuerda que para saber si estás dentro de la lista de beneficiados al bono de 380 soles deben ingresar al portal: www.yomquedoencasa.pe.

- 6.07 a.m. Australia y Canadá confirmaron que sus atletas no participarán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a raíz del coronavirus.

Portadas de diarios de Perú hoy lunes 23 de marzo

- 6.06 a.m. Diario La República.

- 6.05 a.m. El informe general de casos de coronavirus en todo el mundo: 343.421 personas infectadas de COVID-19, 14.776 muertes y 99.008 recuperdado. Datos confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Reporte actualizado: reporte general de los países con más casos de coronavirus en el mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. China 81.093 3.270 72.703 2. Italia 59.138 5.476 7.024 3. Estados Unidos 35.070 458 178 4. España 29.909 1.813 2.575 5. Alemania 26.159 106 266 6. Irán 21.638 1.685 7.913 7. Francia 16.018 674 2.200 8. Corea del Sur 8.961 111 3.166 9. Suiza 7.776 100 131 10. Inglaterra 5.683 281 135

Reporte actualizado: Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 1.604 25 2 2. Ecuador 789 14 3 3. Chile 632 16 19 4. Perú 363 5 1 5. Argentina 266 4 27 6. Colombia 235 2 3 7. Uruguay 158 0 0 8. Venezuela 77 0 15 9. Bolivia 27 0 0 10. Paraguay 22 1 0

- 5.00 a.m. #YoMeQuedoEnCasa. En el Perú, los casos confirmados de coronavirus COVID-19 ascendieron a 363: Lima (278), Piura (19), Loreto (16), Junín (10), Lambayeque (8), Arequipa (7), Callao (6), La Libertad (5), Áncash (4), Cusco (4), Huánuco (4), Ica (1) y Madre de Dios (1).

- 4.30 a.m. Víctor Zamora, flamante ministro de Salud, durante entrevista al programa Cuarto Poder: "Estamos fortaleciendo la línea 113. Vamos a ser capaces de recibir 80 mil llamadas diarias. También se multiplicará la toma de muestras y se quintuplicará la capacidad de procesar en laboratorios, con aliadas en universidades, privados y regiones".

#CuartoPoder #QuédateEnCasa EN VIVO | Ministro de Salud Víctor Zamora: El presidente ha implementado medidas más agresivas que en otras realidades ➡️ https://t.co/qSuS6nteKH pic.twitter.com/Ih0pbhu1PF — América Noticias (@noticiAmerica) March 23, 2020

"Estamos buscando implementar y adoptar estrategias exitosas de Corea del Sur, Alemania y China pero adaptadas al Perú. Lo hacemos con esfuerzo y dependemos de los cambios de conducta de la población", agregó.

- 4.00 a.m. Sobre la medida impuesta por el militar Christian Cueva Calle, el titular del Ministerio de Defensa, Walter Martos, aclaró que el capitán no ha sido separado del Ejército a pesar del comunicado que hiciera el Comando de la Fuerzas Armadas.

"Todas la Fuerzas Armadas han sido capacitadas para actuar con firmeza pero con respeto a la población, jamás con violencia. Lo que el Comando Conjunto ha hecho es separarlo del cumplimiento de la misión de patrullaje. En este momento hay un proceso de investigación, y de acuerdo a las normas internas, el comandante general del Ejército tomará las decisión disciplinaria correcta", dijo Walter Martos.

ONPE: bono de 380 soles consulta

- 3.00 a.m. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, se pronuncia en Twitter sobre las medidas que se tomaron tras culminar la primera semana del estado de emergencia nacional.

Han sido días intensos de trabajo, atendiendo la emergencia nacional, y el MEF no ha cesado de acompañar este esfuerzo conjunto del sector público y de la sociedad. En este hilo les informo 2 de las medidas que se aprobaron ayer por Decreto Supremo. 1/8 — María Antonieta Alva Luperdi (@ToniAlvaL) March 23, 2020

Han sido días intensos de trabajo, atendiendo la emerengia nacional, y el MEF No ha cesado de acompañar este esfuerzo conjunto del sector público y de la sociedad. En este hilo les informo 2 de las medidas que se aprobaron ayer por Decreto Supremo.

1) Dado el Estado de Emergencia, y siguiendo la buena práctica internacional,se busca inyectar liquidez a los hogares,devolviéndole a los trabajadores,de la manera más rápida,el IR que haya sido adelantado en exceso por el 2019.Estas devoluciones se efectuarán en las cuentas CCI.

En caso las cuentas CCI no sean válidas, la Sunat efectuará la devolución de oficio mediante órdenes de pago del sistema financiero o mediante cheque no negociable.

A fin de preservar la competitividad de las empresas,se reglamentó la medida de promoción de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica(I+D+i), precisándose que % de deducción depende del nivel de ingresos y valor de la UIT del año anterior.

2) En aras de la transparencia, también se establece que la Sunat publicará en su portal la lista de beneficiados en julio del año siguiente, así como el monto de la deducción adicional en proyectos de I+D+i.

¿Casos confirmados de Coronavirus en el Perú?

En total se registran 363 infectados (5891 pruebas) por coronavirus y 5 muertes en el último reporte del Minsa.

Lima: 278

Piura: 19

Loreto: 16

Junín: 10

Lambayeque: 8

Arequipa: 7

Callao: 6

La Libertad: 5

Áncash: 4

Cusco: 4

Huánuco: 4

Ica: 1

Madre de Dios: 1

Muertes de peruanos confirmadas por coronavirus

El Ministerio de Salud reporta 6 decesos de peruanos por coronavirus COVID-19: 5 Perú y 1 España.

1. Miércoles 18 de marzo: hombre de 49 años que vivía en Madrid, España.

2. Jueves 19 de marzo: hombre de 78 años (hospital de la Fuerza Aérea del Perú).

3. Jueves 19 de marzo: hombre de 47 años (hospital 2 de Mayo) que vino de España.

4. Jueves 19 de marzo: hombre de 69 años (hospital Edgardo Rebagliati) que vino de España.

5. Viernes 20 de marzo: mujer de 75 años (hospital Edgardo Rebagliati) que llegó a Lima procedente de España.

6. Sábado 21 de marzo: hombre de 83 años (hospital Regional Cayetano Heredia) en Piura.

Distritos de Lima con casos de coronavirus

Surco: 23

Miraflores: 20

Jesús María: 18

Cercado de Lima: 10

San Isidro: 9

San Miguel: 9

San Martín de Porres: 7

Villa El Salvador: 7

San Juan de Lurigancho: 6

Pueblo Libre: 6

El Agustino: 5

Comas: 5

Carabayllo: 5

San Borja: 4

Surquillo: 4

Independencia: 4

Rimac: 3

Chorrillos: 3

San Juan de Miraflores: 3

Puente Piedra: 3

Villa María del Triunfo: 2

Magdalena del Mar: 2

La Molina: 2

Ate: 2

Lince: 2

Breña: 2

Callao: 2

Los Olivos: 2

Ancón: 1

La Punta: 1

La Victoria: 1

San Luis: 1

Barranco: 1

Cieneguilla: 1

Chaclacayo: 1

Lurín: 1

No precisan: 11

Información oficial del Minsa a falta de actualizar los demás distrito de la capital.

Mapa en tiempo real de casos de Coronavirus en todo el mundo

Actualizado.

Países con más casos de infectados por coronavirus en el mundo

Reporte actualizado.

Países de Sudamérica con más casos de coronavirus en el mundo

Reporte actualizado.

Coronavirus en México: casos hoy 23 de marzo

México tiene 316 pacientes infectados, 2 fallecidos y 4 recuperados.

Noticias de COVID-19 en el Perú

Domingo 22 de marzo.

El presidente mandatario anunció, que hasta el momento, se registran 140 números telefónicos han sido suspendidos por llamadas falsas a la línea 113 que fue habilitada para reportar casos sospechosos del COVID-19.

El jefe de Estado reveló que un solo número registra 32 llamadas falsas. “En consecuencia, eso es inaceptable. Bien merecido a suspensión de esa línea como el de las otras por este tipo de comportamientos”, señaló

Martin Vizcarra agradeció los diversos saludos que ha recibido por parte de la población por su cumpleaños. Asimismo, pidió como regalo de que se respete el estado de emergencia y nos quedemos en casa para así ayudar a la prevención del coronavirus.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa separó a militar que cacheteó a ciudadanos por no cumplir con estado de emergencia

¿Qué canal de Perú transmite noticias sobre el coronavirus?

Canal N, América TV Go, Panamericana TV, TV Perú, ATV Noticias, Latina, RPP, Willax, Radio Capital y Exitosa.

¿Dónde ver Canal N EN VIVO?

Movistar TV (Perú): Canal 108 (Satélite)

Movistar TV (Perú): Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 787 (Satélite)

Star Globalcom (Perú): Canal 8

¿Dónde ver América TV Go EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 4

Movistar TV (Perú): Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)

Perú Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)

Cable Perú: Canal 4

Visión Perú: Canal 4

Cable Mundo Moyobamba (Perú): Canal 11

Cable Vision La Union - Piura (Perú): Canal 17

Telecable Smart Paita (Perú): Canal 8

Cable Unión (Perú): Canal 7

Best Cable (Perú): Canal 4

Star Globalcom (Perú): Canal 13

¿Cómo ver Latina EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 192 (SD/HD) y Canal 1192 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2

Entel TV (Bolivia): Canal 13

Tigo (Bolivia): Canal 75

Movistar TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)

Star Globalcom (Perú): Canal 11

Cablemás (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 100 (HD)

Cable Visión (Perú) Lima y Ferreñafe: Canal 2

Cable Visión (Perú) Ica: Canal 13.

Coteor (Bolivia): Canal 16

Digital TV (Bolivia): Canal 14

Comteco (Bolivia): Canal 38

Cotes (Bolivia): Canal 29

Cotas (Bolivia): Canal 25

Cotel (Bolivia): Canal 77

¿Dónde ver TV Perú EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 197

Movistar TV (Perú): Canal 107

Movistar TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 507 (HD)7

Cablemás HD (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Cable Perú: Canal 7

Cable Visión Perú: Canal 7

Best Cable: Canal 7

Coronavirus en el Perú

Según el último reporte del Ministerio de Salud, hasta la fecha ya hay 363 casos confirmados con coronavirus y 5 fallecidos.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

¿Cuántos infectados de coronavirus hay en Perú?

- 363 pacientes.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

#PerúEstáEnNuestrasManos | ¿Cuáles son los síntomas del #COVID19? Es principalmente riesgoso para los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Leslie Soto, médico infectólogo del #Minsa, nos explica cómo protegernos.👇#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/J9WbH04gXU — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 21, 2020

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Noticias de hoy Perú Lima

Toda la información en Líbero.pe.

¿Qué es el bono de 380 soles por coronavirus?

El presidente Martín Vizcarra aplicó una medida especial para otorgar un bono especial de 380 soles para las familias de recursos limitados con el fin de que estas personas puedan abastecerse en alimentos y medicamentos tras decretarse el estado de emergencia.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono de 380 soles?

La ministra Ariela Luna informó que se han identificado a 3 millones de familias en situación de pobreza y pobreza extrema que accederán al apoyo económico. Todo el proceso para saber si un hogar es beneficiario y a dónde cobrar será virtual.

¿Cuándo cobrar el bono de 380 soles?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que el bono de 380 soles se otorgará a partir del próximo lunes 23 de marzo.

¿En qué banco me toca cobrar el bono?

El Ministerio de Economía y Finanzas habilitará una web en la que los ciudadanos ingresarán su DNI (de manera similar a lo que se hizo para conocer el local de votación en las últimas elecciones) y sabrán si acceden al bono.

Bono 380 soles: consultar por DNI en página de la ONPE

En www.yomequedoencasa.pe.

¿Cómo saber si me tocó el bono de 380 soles?

La ministra precisó que, en los próximos días, se pondrá a disposición del público una página web y un aplicativo virtual para que las personas puedan, al ingresar el número de su DNI, verificar si acceden al subsidio monetaio #YoMeQuedoEnCasa y dónde tienen que ir a cobrarlo.

Anotó, además, que se está coordinando con el Banco de la Nación, así como con las entidades financieras privadas para dar todas las facilidades pues todo el proceso de verificación, por parte de las familias, para conocer si podrán cobrar el beneficio será virtual.

“No vamos a tener una central telefónica, toda la información se obtendrá en las plataformas virtuales. Contaremos con un sistema web parecido al que la ONPE pone en marcha durante los procesos electorales, donde las personas con su DNI podrán ver si acceden”, refirió la ministra Luna.

Comunicado del Midis

1) Mediante Resolución Ministerial N.º 062-2020-MIDIS, aprobó el padrón de los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria.

2) Se está implementado una plataforma virtual, en la que las ciudadanas y los ciudadanos podrán saber si les corresponde el subsidio con solo ingresar el número de su DNI. También se les dará información sobre dónde y cuándo podrán realizar el cobro. El Midis informará por todos sus canales oficiales cuando la plataforma de consulta esté disponible.

3) La página web del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) no brinda información de los beneficiarios del subsidio monetario. Pedimos no dejarse confundir por falsas noticias.

4) El Midis no envía mensajes de texto o por WhatsApp ni realiza llamadas telefónicas para informar sobre este tema. Toda la información se brindará exclusivamente por la plataforma virtual que se pondrá a disposición.

5) Invocamos a la ciudadanía a esperar la información que se difundirá por canales oficiales: la página web del Midis, las plataformas del Gobierno, así como a través de los medios de comunicación. Permanezcan en sus casas, acaten las medidas implementadas para salvaguardar la integridad de todas y todos los peruanos. Juntos venceremos esta pandemia.

¿Dónde queda el Banco de la Nación de mi distrito?

Revisar las sucursales.

Banco de la Nación: sucursales en Lima

Agencia 1: 28 de Julio

Avenida 28 de Julio N° 932 y Petit Thouars N° 113

Horario: L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 424 3655 Ver mapa

Agencia 1: Centro Cívico

Avenida Uruguay N° 172-198 y Calle Jacinto López N° 175-181

Horario: L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 433 5733 Ver mapa

Oficina Especial 1: Centro Cívico

Jirón de la Unión N° 1091-1095

Horario: L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 427 4810 Ver mapa

Agencia 1: Lima

Jirón Lampa N° 801

Horario: L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 427 8974 Ver mapa

Oficina Especial 1: MTC

Jirón Zorritos N° 1203

Horario: L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 424 6006 Ver mapa

Oficina Especial 1: Palacio de Justicia

Jirón Miguel Aljovín s/n

Horario: L - V: 8:00 am a 4:30 pm

Teléfono: 01 427 3967 Ver mapa

Agencia 1: Plaza Pizarro

Jirón de la Unión N° 170

Horario: L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 428 0690 Ver mapa

Oficina Especial 1: Poder Judicial

Esquina Avenidas Abancay con Nicolás de Piérola

Horario: L - V: 8:00 am a 4:30 pm

Teléfono: 01 4280884 Ver mapa

Banco de la Nación: Sucursales para Préstamos

Agencia 1 28 de Julio

Avenida 28 de Julio N° 932 y Petit Thouars N° 113

Horario L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 424 3655 Ver mapa

Agencia 1 Centro Cívico

Avenida Uruguay N° 172-198 y Calle Jacinto López N° 175-181

Horario L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 433 5733 Ver mapa

Oficina Especial 1 Centro Cívico

Jirón de la Unión N° 1091-1095

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 427 4810 Ver mapa

Agencia 1 Lima

Jirón Lampa N° 801

Horario L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 427 8974 Ver mapa

Agencia 1 Plaza Pizarro

Jirón de la Unión N° 170

Horario L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 428 0690 Ver mapa



Sucursales Lima Provincias y Departamentos Amazonas:

Agencia 2 Bagua ChicaProvincia: Bagua / Distrito: Bagua

Jirón 28 de Julio N° 501

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 041 471 854

Agencia 3 Imaza - Chiriaco Provincia: Bagua / Distrito: Imaza

Avenida Principal y el Jirón Junín, Mz. 8 Lote 14

Horario L - V: 9:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41401

Agencia 3 Jazán Provincia: Bongará / Distrito: Jazán

Avenida Sacsayhuamán N° 105 - Pedro Ruiz Gallo

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41501

Agencia 3 Jumbilla Provincia: Bongará / Distrito: Jumbilla

Esquina Jirones Garcilazo de la Vega con Emigdio López Huaman s/n

Horario L - V: 9:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41511

Agencia 2 Chachapoyas Provincia: Chachapoyas / Distrito: Chachapoyas

Esquina Jirones Ayacucho con Dos de Mayo

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 041 477 343

Oficina Especial 2 Corte Superior de Justicia de Chachapoyas Provincia: Chachapoyas / Distrito: Chachapoyas

Jirón Triunfo N° 592

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 041 478 981

Agencia 3 Santa María de Nieva Provincia: Condorcanqui / Distrito: Nieva

Esquina Gonzalo Puerta N° 100 con Jirón Ciro Alegría de la Villa Santa María de Nieva

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41521

Agencia 3 Lamud Provincia: Luya / Distrito: Lamud

Jirón Graú N° 540

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41531

Agencia 3 Ocallí Provincia: Luya / Distrito: Ocalli

Jirón Miguel Grau s/n

Horario L - V: 9:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 519 2000

Agencia 3 Mendoz aProvincia: Rodríguez de Mendoza / Distrito: San Nicolás

Jirón Toribio Rodríguez de Mendoza N° 309

Horario L - V: 8:00 am a 2:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 041 476 005

Agencia 3 Bagua Grande Provincia: Utcubamba / Distrito: Bagua Grande

Jirón José Santos Chocano N° 280 y A. Valdelomar s/n

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 041 474 070

Agencia 3 Lonya Grande Provincia: Utcubamba / Distrito: Lonya Grande

Jirón Dos de Mayo N° 260

Horario L - V: 9:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41551



Agencia 3 Cumba Provincia: Utcubamba / Distrito: Cumba

Esquina Avenida San Pedro con Jirón Unión s/n

Horario L - V: 9:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41541