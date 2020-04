Metro de Lima anunció los nuevos horarios por Jueves y Viernes Santo

La Línea 1 del Metro de Lima, mediante un comunicado, informó los nuevos horarios que regirán para este Jueves y Viernes Santo, días en que la inmovilización social obligatoria regirá durante todo el día.

La circulación de los trenes para ambos días será de 5:30 a. m. a 9:00 a. m. en el turno mañana; mientras que por la tarde será de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

“Los últimos trenes parten de las estaciones de Villa El Salvador (Sur-Norte) y Bayóvar (Norte-Sur) al final del servicio de cada día. Tomar sus previsiones”, se lee en el comunicado del Metro de Lima.

Para el sábado 11 de abril regirá desde 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y para el domingo será de 5:30 a.m. a 9:00 a.m.

El Poder Ejecutivo decretó la inmovilización total para los días jueves y viernes, que normalmente son días feriados por Semana Santa, para frenar la expansión del coronavirus en el Perú.