Las 50 mejores frases e imágenes para celebrar el Día del adulto mayor en Perú este 26 de agosto

En el Perú, el Día Nacional del Adulto Mayor se celebra cada 26 de agosto y esta fecha, tiene suma importancia para el país, ya que sirve para visibilizar la situación que enfrentan estas personas; reconociendo sus derechos, así como promover su inclusión social, respeto y bienestar. Por ello, queremos ofrecerte un listado de frases para que compartas en las redes sociales.

Hay que destacar que esta celebración está establecida mediante la Ley N.º 30088 del 2013. Desde dicho año, se realizan diversas actividades culturales, artísticas y deportivas en diversas regiones, además, se llevan a cabo campañas de salud y bienestar organizadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Essalud y gobiernos regionales.

Frases para dedicar por el Día del adulto mayor en Perú

Hoy celebramos la sabiduría y experiencia de nuestros adultos mayores.

El adulto mayor es la raíz que sostiene la historia de cada familia.

Agradezcamos cada consejo de quienes han recorrido más camino que nosotros.

En cada arruga hay una historia de lucha y amor.

El Día del Adulto Mayor nos invita a valorar a quienes nos dieron la vida.

Respetar al adulto mayor es respetar nuestro propio futuro.

La vejez es la corona de la vida.

El adulto mayor merece reconocimiento, amor y dignidad cada día.

La memoria de un pueblo vive en sus adultos mayores.

La experiencia es el tesoro más valioso que nos dejan nuestros mayores.

No hay enseñanza más grande que escuchar a un adulto mayor.

Honrar a nuestros mayores es honrar nuestras raíces.

La vejez es sinónimo de sabiduría, paciencia y amor.

El adulto mayor es la historia viva de nuestra sociedad.

Cada paso de un adulto mayor es una lección de perseverancia.

La gratitud hacia los adultos mayores engrandece a la sociedad.

Respetar y cuidar a los mayores es sembrar respeto para el mañana.

El adulto mayor no envejece, florece en recuerdos y enseñanzas.

La vida de nuestros mayores es ejemplo de fortaleza y resiliencia.

Ser adulto mayor es llevar en el alma el brillo de muchas experiencias.

Los adultos mayores son maestros de la vida.

Una sociedad que valora a sus mayores, asegura su futuro.

El adulto mayor merece un lugar de honor en la familia y en la sociedad.

La sabiduría de los mayores guía el camino de las nuevas generaciones.

Cada arruga en el rostro de un adulto mayor es una medalla de vida.

Amar a los adultos mayores es amar la vida misma.

El Día del Adulto Mayor es un recordatorio de gratitud y respeto.

Un pueblo sin memoria de sus mayores pierde su identidad.

La voz de un adulto mayor es eco de experiencia y verdad.

Respetar la vida de los adultos mayores es un acto de humanidad.

Nuestros mayores son fuente de inspiración constante.

El adulto mayor enseña con hechos más que con palabras.

La sabiduría de los años no se compra ni se enseña, se vive.

Los adultos mayores son guardianes de nuestras tradiciones.

Cuidar a los mayores es sembrar amor en las nuevas generaciones.

No existe regalo más grande que el tiempo compartido con un adulto mayor.

Escuchar a un adulto mayor es aprender de la vida real.

La dignidad de los adultos mayores es responsabilidad de todos.

Los adultos mayores son ejemplo de resistencia y amor infinito.

Reconocer a nuestros mayores es construir un país más humano.

La vejez no es un final, es el comienzo de una vida plena de recuerdos.

El amor y respeto a los mayores nos hace mejores personas.

El adulto mayor es el mejor consejero que la vida nos ofrece.

En cada adulto mayor vive la historia de la patria.

El Día del Adulto Mayor es la fiesta de la experiencia y la memoria.

El tiempo convierte a los adultos mayores en joyas humanas.

La grandeza de un país se mide en cómo trata a sus adultos mayores.

El adulto mayor merece ser escuchado, respetado y amado.

La vejez es un privilegio, no una carga.

Hoy celebramos la vida, el legado y la sabiduría de nuestros adultos mayores.

¿Por qué se celebra el 26 de agosto el Día del adulto mayor?

El 26 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor para reconocer la invaluable contribución de las personas mayores a la sociedad y promover su bienestar. Esta fecha también busca sensibilizar sobre la importancia de respetar, proteger y cuidar a los adultos mayores, asegurando que gocen de una vida digna.

Día del adulto mayor en Perú: imágenes para compartir en redes sociales

Imagen para compartir en el Día del adulto mayor en Perú. | Fuente: Freepik

Imagen para celebrar el Día del adulto mayor en Perú. | Fuente: Canva

Imagen para compartir en el Día del adulto mayor en Perú. | Fuente: Freepik

Imagen para compartir en el Día del adulto mayor en Perú. | Fuente: Canva

Imagen para compartir en el Día del adulto mayor en Perú. | Fuente: Freepik