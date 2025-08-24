Día del Lector HOY, 24 de agosto: las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir en redes sociales

¿Te has detenido alguna vez a pensar en el poder transformador de un libro? Y es que, al abrir una página, te sumerges en otro mundo, o encuentras una idea que resuena tan profundo que puede cambiarte para siempre. Ese poder es el que celebra el Día del Lector, una fecha que honra el acto valioso de leer.

Este 24 de agosto de 2025 se conmemora una vez más esta jornada tan especial, en la que se reconoce a los lectores como protectores de la memoria y la libertad. Inspirado en el nacimiento del icónico escritor argentino Jorge Luis Borges, quien soñaba con bibliotecas infinitas y mundos posibles, este día es una oportunidad para detenernos, tomar un libro y agradecer el regalo de leer.

Mensajes emotivos para enviar por el Día del Lector/ FOTO: Pinterest

¿Por qué se celebra el Día del Lector?

El Día del Lector se celebra cada 24 de agosto en Argentina en conmemoración a la fecha en la que nació Jorge Luis Borges, la cual fue específicamente el 24 de agosto de 1899.

Esta efeméride fue instaurada oficialmente en 2012, mediante la Ley nacional 26.754, con el propósito de "promover la lectura y la democracia" a través de actividades de divulgación literaria y el reconocimiento a la obra de Borges.

Reflexiones para celebrar el Día del Lector

La lectura como acto democrático: En palabras de la ley que instauró esta fecha, la democracia necesita ciudadanos lectores capaces de interpretar textos, comprender voces e intenciones más allá de lo superficial.

Borges y su mundo de infinitos: En obras como "La biblioteca de Babel", el autor imaginó universos completos compuestos de libros, reflejando así el poder expansivo de la lectura.

Lectura como resistencia y libertad: En un mundo saturado de estímulos rápidos, dedicar tiempo a leer se convierte en un acto de calma, reflexión y libertad interior.

Este 24 de agosto se celebra el Día del Lector/ FOTO: Pinterest

Frases inspiradoras para dedicar en el Día del Lector

Aquí van algunas citas célebres y reflexivas que capturan la esencia de ser lector:

"Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído".

"Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído."

"Leer es un acto de generosidad, de humildad y de valentía. Generosidad, porque al leer abrimos nuestras mentes a otras ideas… Valentía, porque al leer nos enfrentamos a lo desconocido y nos transformamos en el proceso."

"Un lector vive mil vidas antes de morir. El que no lee sólo vive una."

Mensajes para lectores