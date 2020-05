Coronavirus en Perú, últimas noticias: 40.459 infectados y 1.124 fallecidos - HOY, viernes 1 de mayo

Coronavirus Perú EN VIVO SIGUE EN DIRECTO el acontecer nacional y la propagación de la COVID-19 en suelo peruano. Hasta HOY viernes 1 de mayo se registran 40.459 infectados y 1.124 fallecidos.

Noticias del Perú hoy viernes 1 de mayo: día 47 de cuarentena nacional

- 5:42 p.m. Ministerio de Salud: "En Piura, los equipos del Minsa y del ministerio de @viviendaperu entregaron implementos de protección personal para nuestros #HéroesDeLaSalud. Trabajando de forma unida y coordinada venceremos al coronavirus"

- 4:03 p.m. SBN puso en funcionamiento su Mesa de Partes Virtual (MVP), plataforma digital que le permite a los ciudadanos realizar sus trámites administrativos sin salir de casa

📢La #SBN puso en funcionamiento su #MesadePartesVirtual (MVP), plataforma digital que le permite a los ciudadanos realizar sus trámites administrativos sin salir de casa.💻#ElPerúEnNuestrasManos🙌#QuédateEnCasa🏡

- 3:58 p.m. Ministerio de Salud: El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Víctor Bocangel, hizo entrega de equipos de protección personal a las instituciones aliadas en la lucha contra el COVID-19 Estos implementos permitirán desarrollar el trabajo de personal de forma segura.

- 2:45 p.m. Policía Nacional del Perú: En horas de la noche, efectivos de la Macro Región Policial Piura, entregaron refrigerios a los familiares de los pacientes afectados por el Covid-19, quienes se encontraban en los exteriores del hospital Santa Rosa.

- 2:30 p.m. Minsa ratificó que ha brindado una evaluación médica y un tamizaje a las más de 10,000 personas que han retornado a sus regiones de origen para cumplir con el aislamiento social obligatorio.

- 2:00 p.m. A 1,124 se elevó el número de fallecidos y a 40,459 los contagiados a causa del COVID-19 en el Perú, donde ya se han tamizado a 342,498 personas, informó el Ministerio de Salud

- 1:06 p.m. Ministerio de Cultura organizó la primera conferencia virtual del ciclo denominado Gestión del Patrimonio e innovación en tiempos de COVID-19.

- 12:30 p.m. Municipalidad de Lima retiró de las zonas de Mesa Redonda y el Mercado Central a un grupo de informales que vendían productos en la vía pública.

- 11:48 a.m. Un nuevo lote de equipos que adquirió el Gobierno Regional de Áncash llegó hoy a Huaraz y será distribuido entre los hospitales Víctor Ramos Guardia, Eleazar Guzmán Barrón y La Caleta, para afrontar la pandemia del COVID-19.

- 11:00 a.m. Tribunal Constitucional modificó su reglamento normativo interno para la digitalización de los expedientes que se encuentren bajo su competencia jurisdiccional y custodia

- 10:30 a.m. Luego de 12 días de intensa lucha, el sargento en situación de retiro Maikol Awananch Ugrum (29) vence al COVID-19 y es dado de alta.

- 9:30 a.m. Más de 9,000 toneladas de alimentos ingresaron a los mercados de Lima, según el reporte del Ministerio de Agricultura y Riego

- 9:00 a.m. Personal de Municipalidad de Arequipa ejecutó trabajos de limpieza y desinfección en las zonas urbanas de su jurisdicción, con el fin de evitar el contagio del COVID-19.

- 8:30 a.m. Hoy se publicó la autógrafa de ley que autoriza el retiro del 25 % de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

- 8:00 a.m. Respetando el distanciamiento social, los cadetes y alumnos de la Escuela Técnico Superior de la PNP en el distrito de Puente Piedra, desarrollan sus actividades cotidianas durante la cuarentena

- 7:30 a.m. Más de 53,000 nacimientos se registraron en el Perú durante la pandemia del COVID-19, informó el Ministerio de Salud

- 7:00 a.m. Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI informó hoy que en abril de este año el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 0.1%

El presidente de la República dispuso que las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, sean beneficiadas con un subsidio de 760 soles que serán entregados a familias que no reciban un sueldo fijo.

¿Cuántos casos de infectados por coronavirus hay en el Perú?

Lima: 23.561

Callao: 3.219

Lambayeque: 2.176

Loreto: 1.202

Piura: 1.207

Áncash: 693

La Libertad: 668

Arequipa: 571

Tumbes: 310

Junín: 394

Ica: 550

Cusco: 212

Ucayali: 671

San Martín: 238

Huánuco: 189

Cajamarca: 170

Amazonas: 122

Apurimac: 78

Tacna: 111

Ayacucho: 95

Moquegua: 120

Madre de Dios: 113

Huancavélica: 88

Pasco: 113

Puno: 105

Reporte del Ministerio de Salud (Minsa) del viernes 1 de mayo.

- 36.976 casos confirmados

- 1.051 fallecidos

- 10.405 recuperados

Número de pacientes recuperados por coronavirus en el Perú

- 10.405 personas fueron dadas de alta.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,088,415 63,535 150,768 2. España 239,639 24,543 137,984 3. Italia 205,463 27,967 75,945 4. Reino Unido 171,253 26,771 N/A 5. Francia 167,178 24,376 49,476 6. Alemania 162,530 6,572 123,500 7.Turquía 120,204 3,174 48,886 8. Rusia 106,498 1,073 11,619 9. Irán 94,640 6,028 75,103 10. Brasil 85,380 5,901 34,132

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 85,380 5,901 34,132 2. Perú 36,976 1,051 10,405 3. Ecuador 24,934 900 1,558 4. Chile 16,023 227 8.580 5. Colombia 6,211 278 1,411 6. Argentina 4,285 216 1,256 7. Bolivia 1,110 59 117 8. Uruguay 630 15 412 9. Venezuela 331 10 142 10. Paraguay 249 9 111

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,088,415 63,535 150,768 Canadá 53,013 3,180 21,187 México 17,799 1,732 11,423 República Dominicana 6,972 301 1,301 Panamá 6,378 178 527 Cuba 1,501 61 681 Honduras 771 71 79 Costa Rica 719 6 323 Guatemala 585 16 65 El Salvador 395 9 118 Martinica 178 14 83 Guadalupe 151 12 95

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

¿Cómo se transmite el coronavirus?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Qué medidas debemos tomar para evitar la propagación del coronavirus?

- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos.

- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego - tirar el pañuelo a la basura.

- Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia.

- Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad.

- No tocarte la cara.

- No viajar si tienes fiebre y tos.

- No usar una mascarilla si estás bien. Las mascarillas deben ser - usadas por personas que muestran síntomas.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

¿Cómo saber si tengo coronavirus?

Si tienes los síntomas del COVID-19 recurrir al Ministerio de Salud lo más pronto posible. Luego de realizar los exámenes, también puede ver los resultados en el siguiente enlace: https://www.ins.gob.pe/resultado_coronavirus/

Aprobaron retiro de AFP

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, con cargo de dar cuenta al Congreso de la República.

Decreto de Urgencia AFP 2020

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para minimizar el impacto económico del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, en los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).

Artículo 2. Retiro Extraordinario del Fondo de Pensiones

2.1 Dispóngase que, los afiliados al SPP pueden realizar, por única vez, el retiro extraordinario de hasta S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC), siempre que, hasta el 31 de marzo de 2020, no cuenten con acreditación de aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta, por al menos seis (06) meses consecutivos.

2.2 Los afiliados al SPP que cumplan con el requisito antes señalado, pueden presentar su solicitud, ante su Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP), de manera remota o utilizando para ello los canales establecidos por cada AFP.

2.3 Las AFP deben poner a disposición el pago del monto señalado en el numeral 2.1, en el mes de abril.

2.4 En caso la CIC cuente con un monto menor a S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES), la AFP debe poner a disposición del afiliado, el íntegro de dicha cuenta, en el mes de abril.

2.5 La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones determina las condiciones de atención de solicitudes y pago de afiliados, así como el procedimiento operativo para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 3. Vigencia

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 4. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y por la Ministra de Economía y Finanzas.

¿Cómo retirar mi AFP si gano menos de 2400?

Ingresar a la página, tu DNI y elegir la opción "consultar". En este espacio se te indicará si procede o no el retiro y cuándo se realizaría. Si no pudiste hacer la solicitud de retiro en las fechas indicadas de acuerdo al cronograma, entonces lo deberás hacer del 21 al 27 de abril.

¿Cómo presentar la solicitud para retiro de AFP?

Ingresar a la página, tu DNI y elegir la opción "consultar". En este espacio se te indicará si procede o no el retiro y cuándo se realizaría. Si no pudiste hacer la solicitud de retiro en las fechas indicadas de acuerdo al cronograma, entonces lo deberás hacer del 21 al 27 de abril

Bono Independiente: todo lo que debes saber sobre el subsidio de 380 soles

A partir del miércoles 8 de abril, ya está disponible el cobro del bono de los 380 soles para los trabajadores independientes que cumplan con los requisitos indispensables.

- Figurar en el Padrón General de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la clasificación socioeconómica de No Pobre.

- Es importante señalar que los hogares deben ser parte de los ámbitos geográficos con mayor rango de vulnerabilidad sanitaria, esto de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud,

- No ser beneficiario de los programas Contigo, Juntos y Pensión 65, además tampoco del bono Yo Me Quedo en Casa otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

- Los integrantes del hogar no tienen que estar en planilla del sectos público o privado, además, tampoco tener contrato con el sector público.

- El rango de ingresos de todos los miembros del hogar deben ser no mayores a 1,200 soles, esto según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cómo cobrar mi AFP?

A través de este link podrás conocer si accedes o no a la posibilidad de acceder a retirar tu AFP o parte de tus aportes.

Cronograma para retirar fondos de AFP

El cronograma para los aportantes que accedan al retiro de sus AFP, te lo mostraremos a continuación pues es según el último dígito de tu número de DNI.

Link para retirar AFP

AFP Habitat

http://www.pages03.net/afphabitat/retiro-afp

AFP Profuturo

https://enlinea.profuturo.com.pe/retiro-extraordinario/#/

AFP Integra

https://www.afpintegra.pe/2000

Prima AFP

https://www.prima.com.pe/wcm/portal/primaafp/noticias/carrousel/prima_afp_te_informa

¿Cómo solicitar los 2 mi soles de fondos de AFP?

Los afiliados deberán ingresar su solicitud de retiro extraordinario de hasta 2 mil soles bajo los canales y formatos que habiliten las AFP. Este paso lo podrán realizar hasta el 27 de abril de 2020.

Las AFP establecen los mecanismos de ordenamiento para garantizar la disponibilidad de los canales de atención de las solicitudes de los afiliados comprendidos en el numeral anterior. Aún no se ha confirmado.

Una vez recibida la solicitud, la AFP debe evaluar el cumplimiento de los requisitos, y, de resultar procedente, comunicar ello al afiliado por los canales

habilitados y efectuar el desembolso del monto solicitado en un plazo no mayor de tres días hábiles de recibida la solicitud.

¿Cómo hacer mi solicitud para retirar mi AFP?

Ingresar a la siguientge página web y colocar sus datos: https://www.consultaretiroafp.pe/

¿Cómo sé si puedo retirar mi AFP?

A continuación resolveremos todas tus dudas acerca si puedes o no acceder al retiro de hasta 2 mil soles de tu AFP, esto en el marco de la lucha contra el coronavirus en el Perú.

¿Cómo saber mi estado de cuenta de AFP Prima?

Para conocer el fondo real de tus aportes al AFP Prima deberás seguir las siguientes indicaciones:

1) Ingresa a la web de Prima AFP.

2) Dale click a "Para personas".

3) Click a "Mis aportes y mi fondo".

4) Luego ingresa a tu cuenta personal con tu documento de identidad y clase web. Si no tienes clave, solicítala en línea.

¿Cómo saber cuánto tengo en mi AFP Integra?

Para conocer tus fondos en la AFP Integra deberás seguir los siguientes pasos:

1) Ingresa a la web del AFP Integra.

2) Ingresa tu documento de identidad.

3) Ingresa tu contraseña a tu Zona Privada de la web. (www.afpintegra.pe/iniciar-sesion)

¿Cómo puedo saber cuánto dinero tengo en mi AFP?

A través de tus movimientos vía la App o la web de AFP Integra.

AFP Integra: teléfono

El teléfono de la AFP Integra es 01 411 9191

¿Cómo puedo ver mis aportes en AFP Profuturo?

A través de la página web de AFP Profuturo, además de la App.

¿Cómo ver mi aporte de AFP Habitat?

Al ingresar a la web de AFP Prima podrás acceder mediante tu cuenta a los movimientos de tus aportes.

Del 21 al 27 de abril, podrán registrar su solicitud de retiro todos los afiliados que no han realizado su registro en las fechas programadas.

A través de la página web de AFP Profuturo, además de la App.

¿Cómo saber en que AFP estoy?

Para saber en que AFP estoy afiliado, sigue los siguientes pasos.

1) Ir al sitio web de la Superintendencia de Pensiones (SP).

2) Ingresar a "Atención al usuario" y luego a "Consulta de Afiliación".

3) Desde esta página debes seleccionar el botón de "AFP".

4) Ingresar tu RUT (sin puntos) y tu apellido paterno.

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Información sobre el COVID-19

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha.

El virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe (influenza) con diversos síntomas (tos, fiebre, etc.) que, en casos graves, puede producir una neumonía. Para protegerse puede lavarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara.

Hipótesis del coronavirus

El microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, "padre" de la herramienta de edición genética CRISPR, apuntó este viernes la posibilidad de que el coronavirus pueda ser un "virus mutante" y haya "escapado" de un laboratorio de Wuhan (China).

"No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante", dijo a la prensa Mojica. Los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, "no sabes dónde" te pueden "atacar, y éste puede ser un caso de estos", explicó este científico de la universidad española Alicante, varias veces favorito a los Premios Nobel.

Requisitos para reactiva Perú

1) No tener deudas tributarias administradas por la SUNAT, exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020, correspondientes a periodos tributarios anteriores a 2020. El referido requisito también se considera cumplido si a la fecha de solicitud del crédito la deuda tributaria en cobranza coactiva no supera dicho límite

2) Las Empresas deben estar clasificadas en el Sistema Financiero, al 29 de febrero del 2020 en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP).

3) En caso de no contar con clasificación a dicha fecha, no haber estado en una categoría diferente a la categoría “Normal” considerando los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo. También se considerarán con categoría “Normal” aquellas que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 meses.

¿Cómo y dónde tramitar el nuevo pase personal laboral?

El Pase Personal Laboral será tramitado vía online e ingresará en rigor desde el miércoles 1 de abril. A través del portal https://www.gob.pe/paselaboral/ los solicitantes deberán completar un formulario.

Asimismo, en el cuestionario digital también se consignará información adicional de carácter obligatorio: se exigirá el RUC del centro laboral, dirección de correo electrónico institucional de sus superiores, horario de trabajo, entre otros.

Coronavirus: ¿Cuándo tramitar el nuevo pase personal laboral?

En tanto, ya se encuentra habilitada la web https://www.gob.pe/paselaboral/.

¿Qué es el bono de 380 soles por coronavirus?

El presidente Martín Vizcarra aplicó una medida especial para otorgar un bono especial de 380 soles para las familias de recursos limitados con el fin de que estas personas puedan abastecerse en alimentos y medicamentos tras decretarse el estado de emergencia.

¿Dónde consulto si soy beneficiario de los 380 soles?

En el portal www.yomequedoencasa.pe podrás encontrar las facilidades que ofrece el Estado para poder obtener el bono de 380 soles, apto para familias de pobreza y pobreza extrema.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono de 380 soles?

Mediante el portal Yo me quedo en casa, los hogares peruanos podrán verificar si ellos o algún integrante de su familia ingresa al bono de 380 nuevos soles. Esta plataforma será el único canal oficial.

¿Cuándo cobrar el bono de 380 soles en Lima?

Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, enfatizó que con el pasar de los días se lanzarán las fechas para el recojo del bono de 380 nuevos soles. "Si es que tiene acceso al beneficio, vamos a ir abriendo poco a poco un cronograma para que las personas puedan encontrar que día pueden cobrar, si es en la mañana o en la tarde, y también que sepan en que agencia", reveló Luna a un medio local.

¿En qué banco me toca cobrar el bono?

El Banco de la Nación será una de las empresas bancarias donde se podrá cobrar el bono de 380 nuevos soles. Ariel Luna, señaló que se tomarán medidas de prevención para que los bancos no colapsen. Además, espera que otras entidades financieras del sector privado se puedan sumar a esta iniciativa.

¿En qué bancos se harán los pagos?

Los bancos estarán disponibles de lunes a viernes. A continuación, te brindamos las marcas que estarán a cargo.

- Banco de la Nación (Aún no está programado el concepto que se abonará a los beneficiarios)

- Banco de Crédito del Perú (BCP)

- Scotiabank

- Interbank

- BBVA Continental

Bono 380 soles: consultar por DNI en página de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso al Ejecutivo su plataforma virtual 'Conoce tu local de votación para facilitar la identificación de los beneficiaros. En Yo me quedo en casa se te pedirá tu datos personales (DNI y fecha de nacimiento)

¿Cómo saber si soy beneficiario al Bono Universal Familiar?

Una vez que el Gobierno de Martín Vizcarra habilite la plataforma para el Bono Familiar Universal, las personas podrán verificar si son beneficiarias a este esperado subsidio.

¿Qué es la CTS en el Perú?

La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) es un beneficio para los trabajadores, que consiste en dos depósitos al ano que realiza el empleador y que en conjunto suman aproximadamente un sueldo. Estos depósitos se realizan obligatoriamente en mayo y noviembre.

¿Cuándo depositan CTS?

En el 2019 los empleadores de la micro, pequeña y gran empresa, tuvieron con plazo máximo para realizar el depósito por la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el 15 de noviembre de ese año.

¿Dónde puedo retirar mi CTS?

Las CTS de los diferentes trabajadores que califiquen en lo establecido por el Gobierno, podrán acceder al retiro del monto no máximo a S/2.400 en la agencia bancaria por donde se les deposita su sueldo.

¿Cómo saber si tienes CTS?

Las condiciones para poder tener CTS es tener como mínimo un mes en la planilla de la empresa, por ejemplo, si el trabajador tiene menos de un mes a noviembre, no se le depositará este monto.

¿Cómo saber dónde está depositado mi CTS?

El empleador deposita la CTS en la entidad financiera que el trabajador elija para el aporte de su suelo.

Decreto Supremo 26 de marzo 2020

“Estamos autorizando el retiro de la CTS hasta por 2,400 soles. Este es el tope, hay trabajadores que tienen cantidades menores y podrán retirar lo que crean conveniente, lo importante es que cuenten con la liquidez necesaria para superar estos momentos difíciles”, comentó Martín Vizcarra.

¿Se puede retirar la CTS 2019?

Según el nuevo Decreto Supremo por parte del Gobierno, se autoriza el retiro de CTS por un monto no mayor a S/2400.

¿Cómo hago para retirar mi CTS?

En las diferentes entidades bancarias o desde las aplicaciones que cada una de ellas dispongan, lo importante es evitar salir lo menos posible de casa.

¿Cuenta CTS BBVA?

Según información de BBVA, el trabajador puede acercarse a la entidad con una carta de su empleador, sin embargo, con las últimas disposiciones del Gobierno, el retiro será opcional por el titular.

¿Cuenta CTS Scotiabank?

El banco Scotiabak cuenta con la opción de que sus usuarios cuyos sueldos se perciban en la mencionada entidad, puedan contar con el CTS aportado por la empresa.

¿Cuenta CTS BCP?

El Banco de Crédito del Perú cuenta con la opción de CTS para sus afiliados que perciban sueldos en la mencionada entidad.

¿Cómo saber dónde está depositado mi CTS en BCP?

A través de la Banca Móvil BCP o por la ventanilla de la entidad financiera.

¿Cómo calcular cuanto tengo en mi CTS?

A través de las aplicaciones de bancos o en la misma entidad financiera, se puede detallar el registro de los aportes por CTS.

¿Desde cuándo puedo retirar mi CTS?

De acuerdo a las nuevas disposiciones del Gobierno por el brote del coronavirus en el Perú, se dispuso que los trabajadores podrán retirar sus CTS con el monto máximo de S/2400.

¿Dónde ver mi CCI Scotiabank?

Puedes averiguarlo a través de la ventanilla de la mencionada entidad financiera.

¿Cómo saber dónde está mi CTS en Banbif?

Puedes averiguarlo vía la Banca Digital: Web y App previa afiliación, además mediante su Banca Telefónica.

¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19?

El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días.

¿Qué personas tienen más riesgor de enfermar por coronavirus?

Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos.

¿Cómo se previene el coronavirus?

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Las medidas de prevención son:

-Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz y la boca al estornudar o toser.

- Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un - desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos.

- Mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y - cualquier persona que tosa o estornude.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

- No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas.

- Evitar saludar con la mano o dar besos.

- Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica.

Familia de Martín Vizcarra

- Maribel Díaz Cabello (esposa)

- Diana Vizcarra Díaz (hija)

- Martino Vizcarra Díaz (hijo)

- Diana Vizcarra Díaz (hija)

- Daniela Vizcarra Díaz (hija)

- Dimela Vizcarra Díaz (hija)

¿Cuántos años tiene Martín Vizcarra?

Fecha de nacimiento: 22 de marzo de 1963 (edad 57 años).

¿Vizcarra puede postular a la presidencia?

Vizcarra aseguró que no lo hará.

Esposa de Martín Vizcarra

Maribel Díaz Cabello.

¿Dónde ver Canal N EN VIVO?

Movistar TV (Perú): Canal 108 (Satélite)

Movistar TV (Perú): Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 787 (Satélite)

Star Globalcom (Perú): Canal 8

¿Dónde ver América TV Go EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 4

Movistar TV (Perú): Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)

Perú Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)

Cable Perú: Canal 4

Visión Perú: Canal 4

Cable Mundo Moyobamba (Perú): Canal 11

Cable Vision La Union - Piura (Perú): Canal 17

Telecable Smart Paita (Perú): Canal 8

Cable Unión (Perú): Canal 7

Best Cable (Perú): Canal 4

Star Globalcom (Perú): Canal 13

¿Cómo ver Latina EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 192 (SD/HD) y Canal 1192 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2

Entel TV (Bolivia): Canal 13

Tigo (Bolivia): Canal 75

Movistar TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)

Star Globalcom (Perú): Canal 11

Cablemás (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 100 (HD)

Cable Visión (Perú) Lima y Ferreñafe: Canal 2

Cable Visión (Perú) Ica: Canal 13.

Coteor (Bolivia): Canal 16

Digital TV (Bolivia): Canal 14

Comteco (Bolivia): Canal 38

Cotes (Bolivia): Canal 29

Cotas (Bolivia): Canal 25

Cotel (Bolivia): Canal 77

¿Dónde ver TV Perú EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 197

Movistar TV (Perú): Canal 107

Movistar TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 507 (HD)

Cablemás HD (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Cable Perú: Canal 7

Cable Visión Perú: Canal 7

Best Cable: Canal 7

Voluntariado coronavirus Perú

El presidente Martín Vizcarra agradeció la voluntad de los jóvenes peruanos para participar en la lucha contra el coronavirus.

¿Quiénes pueden salir en la cuarentena?

Las Fuerzas Armandas, el Ejército, los trabajadores de Salud y medios periodísticos. Sin embargo, también podrá salir una sola persona por familia a las calles para comprar alimentos, medicinas o ir hacia un hospital.

¿Cuántos contagiados de coronavirus hay en el Perú?

36.976 infectados por coronavirus registra el Perú.

¿Cuántos enfermos de coronavirus hay en Perú?

36.976 infectados.

Síntomas del coronavirus 2020

El COVID-19 se caracteriza por síntomas leves, como, dolor de garganta, tos y fiebre. La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar neumonía o dificultades respiratorias.

Más raramente puede ser mortal. Las personas de edad avanzada y las personas con otras afecciones médicas (como asma, diabetes o cardiopatías) pueden ser más vulnerables y enfermar de gravedad.

Los signos y síntomas pueden ser:

1) Dolor de garganta

2) Tos

3) Fiebre

4) Dificultad para respirar (en casos graves)

Congreso TV

Movistar TV: Canal 550

Claro TV: Canal 56.

Best Cable: Canal 56.

Star Globalcom: Canal 99.

Consejos sobre el coronavirus

Revisar los mensajes del Ministerio de Salud (Minsa) para prevenir el riesgo de contagios del COVID-19.

¿Qué es una pandemia?

Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

¿Por qué el coronavirus es una enfermedad muy peligrosa?

Al ser un virus, la forma de contagiarse puede pasar desaparcibida por cualquier persona. La ciencia busca día a día para encontrar la vacuna y la cura del COVID-19. Por esta razón, se recomienda la cuarentena en todos los países del mundo.

¿Cómo ingresa el coronavirus al cuerpo?

El coronavirus es oficialmente una infección respiratoria, lo que significa que afecta los pulmones y las vías respiratorias. Los síntomas típicos son tos, dificultad para respirar y fiebre.

Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre el nuevo coronavirus que ya ha enfermado a habitantes de unos 65 países en el mundo. Sin embargo, lo que está tan claro es que, en casos graves, el virus puede tener un efecto devastador en el cuerpo, y no solo en los pulmones.

¿Cómo crees que nuestro estilo de vida cambiará después de la cuarentena?

