Coronavirus en Chile, minuto a minuto: infectados y muertes [Domingo 10 de mayo]

Coronavirus EN VIVO en Chile | Entérate de las últimas noticias de la COVID-19 en tierras sureñas HOY domingo 10 de mayo en el minuto a minuto, con todas las declaraciones del presidente Sebastián Piñera.

Coronavirus en Chile hoy domingo 10 de mayo

- 7:45 a.m. Según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, un 89% de las camas UCI de la Región Metropolitana están ocupadas.

- 7:00 a.m. Tras impacto del 18-O, precio de arriendo de departamentos profundiza caída por la COVID-19.

- Buenos días a todos nuestros lectores del país chileno, hoy domingo 10 de mayo te informamos todo lo que sucede minuto a minuto respecto a la pandemia que afecta a millones de personas en el país sureño.

Resumen de noticias sábado 9 de mayo

La nota más destacada e importante de este sábado estuvo relacionado a la llegada de 82 ventiladores mecánicos para hacer frente al COVID-19. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue el encargado de recibir dicho cargamento.

Ante ello, el presidente Sebastián Piñera se manifestó al respecto y destacó la importancia de estos aparatos. "Hoy recibimos 82 nuevos ventiladores mecánicos que fortalecerán nuestro sistema de Salud y estarán a disposición de pacientes que los necesiten en cualquier lugar de Chile. La prioridad y compromiso del Gobierno es proteger la vida y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas", se puede leer en su cuenta oficial en Twitter.

Con esto, en Chile cuentan con 549 respiradores artificiales y para el 25 del presente mes esperan la llegada de otro cargamento. Es preciso mencionar que en el país sureño se registran uno de los más índices de muertes en Sudamérica: 304 decesos.

- 2:30 p.m. SSDelReloncavi: "La lluvia no impidió instalación de carpa del @Ejercito_Chile para categorización de pacientes y toma PCR en @HospitalChaiten. Subdirectora de Gestión Asistencial del @SSDelReloncavi Dra. Catalina Cárdenas y Directora del hospital Dra. @camicastle visitaron nueva dependencia"

La lluvia no impidió instalación de carpa del @Ejercito_Chile para categorización de pacientes y toma PCR en @HospitalChaiten. Subdirectora de Gestión Asistencial del @SSDelReloncavi Dra. Catalina Cárdenas y Directora del hospital Dra. @camicastle visitaron nueva dependencia. pic.twitter.com/mh8fo19EzE — SSDelReloncavi (@SSDelReloncavi) May 9, 2020

- 12:30 p.m. Se registran 1,247 nuevos casos y ahora la cifra de infectado se eleva a 27,219 positivos.

- 11:30 a.m. A través de un video publicitario, el Gobierno de Chile vuelve a hacer un llamado a la población para que acaten el estado de emergencia y se laven constantemente las manos.

- 10:30 a.m. Un hecho insólito se registró en Punta Arena. Un hombre dio positivo de COVID-19 antes de ingresar a la farmacia Salcobrand de Bories, entre José Menéndez y Waldo Seguel. Los carabineros actuaron rápido.

- 9:30 a.m. ¡Lo último! Acaba de llegar nuevos ventiladores mecánicos para hacer frente a la pandemia.

- 8:30 a.m. Felipe Alessandri, alcalde de Santiago de Chile, aseguró que las personas no se están muriendo de coronavirus, sino de hambre. "Yo creo que los alcaldes, bien inspirados, no entienden el concepto… porque a mí los vecinos no se me están muriendo de coronavirus, se me están muriendo de hambre, porque no pueden salir a trabajar y no pueden abrir sus negocios", declaró para La Tercera.

- 7:30 a.m. En Chile, se registran 25,972 casos y 294 fallecidos a causa de la pandemia.

¿Cuántos casos de infectados por coronavirus hay en Chile?

Infectados: 25.972

Fallecidos: 294

Recuperados: 12.160

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Valparaíso?

Hay 828 casos de coronavirus en Valparaíso.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antofagasta?

Hay 923 casos de coronavirus en Antofagasta.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Araucanía?

Hay 1.403 casos de coronavirus en Araucanía.

Ciudadanos chilenos protestan sobre la 'nueva normalidad'

La cuarentena en Chile no ha sido absoluta y en lo últimos días se barajó la posibilidad, por parte del presidente Sebastián Piñera, de que algunas actividades puedan volver a su conducto normal, aunque siempre con el visto bueno de las autoridades de la salud. Así ha sucedido con Argentina, que aprobó 'tiempo de esparcimiento'.

Ante esta alternativa, ciudadanos salieron a protestar y se reunieron en la céntrica Plaza Italia, en la que rechazaron las nuevas medidas que pretende implantar el gobierno. Incluso pidieron la renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, al considerar que no ha tenido el mejor manejo frente la pandemia del coronavirus.

Chile inicia la entrega de 'pasaportes de inmunidad'

El gobierno de Chile, que encabeza Sebastián Piñera, ha decidido hacer la entrega de los denominados 'pasaportes de inmunidad', documento que sirve para identificar a las personas que tenían coronavirus, lograron recuperarse y que ahora ya no pueden contagiar a quienes los rodean.

Jaime Mañalich, ministro de Salud, se encargó de anunciar este novedoso plan, aunque algunos tienen sus reservas. "El carnet COVID identifica a quienes tuvieron la enfermedad y ahora son inmunes", expresó. Esta será usada para el regreso a las actividades normales como el trabajo, pero requiere que los pacientes que buscan obtenerlas cumplan antes 14 días de cuarentena sin síntomas.

¿Qué son las aduanas sanitarias?

La aduana es un recinto o lugar de parada obligatoria en el que la autoridad establece medidas de control y requisitos de tránsito entre un territorio y otro.

Las Aduanas Sanitarias por COVID-19 son una medida de la Autoridad Sanitaria que tiene por fin controlar la propagación del brote de coronavirus en la población y en el territorio chileno.

La Aduana Sanitaria se materializa en un recinto de parada obligatoria por la que deberán pasar todos los que ingresen a una zona en que se aplique la medida.

Las Aduanas Sanitarias son habilitadas por las Seremis de Salud con personal de atención del organismo, resguardo y apoyo de las Fuerzas Armadas.

Las personas que quieran ingresar a alguna zona con Aduana Sanitaria, ya sea que vengan por vía terrestre, aérea o marítima, deberán someterse a un control de temperatura y responder las preguntas de la autoridad sanitaria; además de completar su Declaración Jurada para obtener su pasaporte sanitario.

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Cifras actualizadas de casos de coronavirus en todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, Italia, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,341,281 79,823 232,360 2. España 262,783 26,299 168,408 3. Italia 217,185 30,395 103,031 4. Reino Unido 215,260 31,587 N/A 5. Rusia 198,676 1,827 31,916 6. Francia 176,658 26,310 56,038 7. Alemania 171,264 7,543 143,300 8. Brasil 148,670 10,100 59,297 9. Turquía 137,115 3,739 89,480 10. Irán 106,220 6,589 85,064

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Ecuador, Chile y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 148,670 10,100 59,297 2. Perú 65,015 1,814 20,246 3. Ecuador 29,071 1,717 3,433 4. Chile 27,219 304 12,667 5. Colombia 10,051 428 2,424 6. Argentina 5,371 285 1,728 7. Bolivia 2,266 106 237 8. Uruguay 694 18 506 9. Paraguay 689 10 155 10. Venezuela 388 10 190

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,341,281 79,823 232,360 Canadá 67,619 4,690 30,980 México 31,522 3,160 20,314 República Dominicana 9,882 385 2,584 Panamá 8,070 231 886 Cuba 1,754 74 1.140 Honduras 1,771 107 192 Guatemala 900 24 101 Costa Rica 780 6 480 El Salvador 784 17 276 Jamaica 490 9 58 Martinique 186 14 83

Crisis del coronavirus en Chile

Este resultado aún no refleja la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, consignaron las autoridades.

"Estas cifras aún no reflejan los efectos del coronavirus, los que comenzarán a verse a partir de marzo y podrían intensificarse en meses siguientes", escribió en Twitter el ministro de Economía, Lucas Palacios.

Por su parte, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo en la emisora local "Radio Pauta" que es una cifra que "claramente" pone al país "en una situación compleja para enfrentar la pandemia".

Las protestas contra la desigualdad y en demanda de mejores servicios públicos que estallaron en octubre en Chile, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) con una treintena de muertos y miles de heridos, han hecho mella en la economía, especialmente en el comercio y turismo.

La economía chilena cerró el año pasado con un crecimiento anual del 1,1 %, su menor dato en un década y lejos del 2,5 % pronosticado antes de las manifestaciones que están actualmente en pausa por la pandemia del nuevo coronavirus.

¿Qué significa cuarentena comunal?

De acuerdo al ministro Mañalich, la cuarentena aplicada en estas comunas significa que todos las personas quienes vivan en algunas de ellas deberán "permanecer en sus domicilios desde este jueves 26 de marzo (22:00 horas) y por un plazo renovables de siete días".

Habrá excepciones para los servicios de salud, servicios públicos, servicios básicos y "otras que se establecerán mediante circulares".

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Cuarentena progresiva

Tiene 4 etapas:

1) Primera etapa: consta de una solicitud a la gente para que permanezca en sus hogares, evitando aglomeraciones y llamando, además, a cerrar el comercio no indispensable.

2) Segunda etapa: Aduanas Sanitarias que controlan el paso de autos y transeúntes entre regiones.

3) Tercera etapa: ofrece la creación de Cordones Sanitarios en distintas zonas del país que impiden la salida o entrada de personas no autorizadas a un barrio, comuna o ciudad, como se hizo, por ejemplo, hoy en Chillán.

4) Cuarta etapa: "Cierre Total" de una comunidad, alcanzando a comunas, provincias y regiones.

¿Qué es el nuevo coronavirus COVID-19?

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.

¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19?

El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días.

¿Qué personas tienen más riesgo de enfermar por coronavirus?

Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos.

Bono por Coronavirus Chile

Sebastián Piñera -como parte del Plan de Emergencia Económica- anunció el Bono COVID-19 que apoyará a más de 2 millones de ciudadanos que necesitan un soporte económico ante la complicada situación. ¿Cuál es el monto? Entre 100 y 150 mil pesos chilenos. Será entregado en los próximos días.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono COVID-19?

El Gobierno de Chile entregará el BONO COVID-19 a las personas que no tengan las condiciones de proveer por sí solos o en grupo familiar la manutención y crianza de menores de 18 años, y también para personas con discapacidades. Asimismo, las mujeres embarazadas también podrán acceder al subsidio económico.

A) Madres

B) Padres

C) Guardadores o personas que hayan tomado a un menor

D)Personas naturales que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual que vivan a sus expensas (de cualquier edad)

Debes ingresar de ingresar al sitio web del Instituto de Previsión Social (IPS) -https://www.ipsenlinea.cl/ ingresar tu número de RUT.

Ministerio de Salud de Chile

El Ministerio de Salud de Chile es el Ministerio de Estado cuyo objetivo es coordinar, mantener y organizar la atención de la salud de los chilenos. Actualmente está encabezado por Jaime Mañalich Muxi desde el 13 de junio de 2019.