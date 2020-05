Coronavirus en Chile: 61.857 infectados de coronavirus, 630 muertes y 25.342 recuperados [Resumen del 22 de mayo]

Coronavirus en Chile EN VIVO vía Canal 24 Horas | Sigue EN DIRECTO las últimas noticias sobre la expansión de la COVID-19 en territorio chileno con las cifras actualizadas minuto a minuto para HOY viernes 22 de mayo. Hasta el momento, el país presidido por Sebastián Piñera cuenta con un total de 57,581 casos positivos.

Este viernes 22 de mayo termina con 61.857 casos de coronavirus y 630 fallecidos por esta enfermedad en Chile. Por otra parte, se contabilizan, hasta el momento, 25.342 personas recuperadas de la COVID-19.

Chile es el tercer país en Sudamérica con más casos de coronavirus. Brasil y Perú lo superan respectivamente. Por eso, el Gobierno liderado por Sebastián Piñera continúa implementando nuevas medidas en su lucha contra esta pandemia.

La Gendarmería de Chile aseguró hoy que recibió 13.600 escudos faciales protectores, gracias a Cenabast que serán distribuidos a nuestros funcionarios que mantienen contacto con población penal. La iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Salud y se enmarca dentro del Plan Coronavirus

Coronavirus en Chile HOY viernes 22 de mayo

Sigue todas las noticias del coronavirus en Chile en tiempo real.

Cierre del día

9:00 p. m. Ministerio de Obras Públicas: El ministro Alfredo Moreno se reunió con los alcaldes de Estación Central, Municipio Huechuraba y Pedro Aguirre Cerda para dar cuenta de la rebaja de la tarifa de saturación y punta que ya han implementado las autopistas urbanas concesionadas de Santiago.

8:00 p. m. Carabineros de Chile: Personal de la 63ª Comisaría realiza un control sanitario preventivo en la Ruta 68, con la finalidad de fiscalizar y controlar los traslados a las segundas viviendas entre otras vulneraciones a las disposiciones sanitarias.

7:20 p. m. Ejército de Chile: Para enfrentar la COVID-19 , todos debemos trabajar unidos. Personal del Destacamento "Caupolicán" sanitizó las dependencias de la Capitanía de Puerto de #TierraDelFuego de la Armada de Chile.

7:15 p .m. Ministerio de Salud anuncia que actualmente hay 53 residencias sanitarias en el país.

¿Sabes qué es una Residencia Sanitaria?



Son espacios que cuentan con apoyo médico, alimentación y acompañamiento para personas que no cuenten con un lugar para realizar su cuarentena.



Actualmente hay 53 establecimientos a lo largo del país.



5:47 p. m. Ministerio de Salud: Culmina embarque de cuatro pacientes #COVID_19 que serán trasladados al Hospital Clínico Regional de Concepción

✈️ Traslado de pacientes | Grupo 10 de la @FACh_Chile



Culmina embarque de cuatro pacientes #COVID_19 que serán trasladados al @hggbconcepcion.



4:27 p. m. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Invitamos a todos los pequeños operadores y conductores de taxis, buses y transporte escolar, a inscribirse en el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo para acceder al Ingreso Familiar

#PlanCoronavirus😷 Invitamos a todos los pequeños operadores y conductores de taxis, buses y transporte escolar, a inscribirse en el Registro Social de Hogares del @MinDesarrollo para acceder al #IngresoFamiliarDeEmergencia



3:42 p. m. Sebastián Piñera: "He escuchado críticas porque vamos rápido, porque vamos lento, o porque no es suficiente. Me quedo con aquellos que con actitud generosa están colaborando para que esta campaña de Alimentos para Chile llegue a las familias que las necesitan"

He escuchado críticas porque vamos rápido, porque vamos lento, o porque no es suficiente.



2:09 p. m. Gendarmería de Chile: Recibimos 13.600 escudos faciales protectores, gracias a Cenabast que serán distribuidos a nuestros funcionarios que mantienen contacto con población penal. La iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Salud y se enmarca dentro del Plan Coronavirus

1:45 p. m. Se hizo entrega de cajas con alimentos en Quinta Normal se desarrolla bajo custodia militar.

1:11 p. m. Chile presentó la actualización de sus contribuciones nacionales determinadas (NDC, por su sigla en inglés), en las que se integró a las turberas como uno de los objetos de conservación.

12:21 p. m. Subtel abre concurso para licitar 600 puntos gratuitos de WiFi durante 2020.

12:10 p. m. Cepal sobre Chile: “Lo que más nos preocupa es que pueda haber más enojo social del que había antes de la pandemia”. Cepal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) proyectan un fuerte aumento del desempleo en América Latina

11:42 a. m. Minsal instruye auditoría interna en Hospital de Antofagasta tras entrega de cuerpo equivocado de persona fallecida por coronavirus.

11:10 a. m. En las últimas 24 horas se registraron 4.276 casos nuevos y 41 fallecidos.

11:10 a. m. Más de 60 mil contagios por COVID-19: Gobierno reporta 41 muertes y 4.276 casos nuevos; 3.863 con síntomas y 413 asintomáticos.

10:37 a. m. Piñera da inicio a entrega de cajas de alimentos: "Durante este fin de semana vamos a extender la entrega a otras 32 comunas en la RM y las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y el Biobío".

10:10 a. m. Infractores al toque de queda y permisos temporales caen durante feriado del 21 de mayo.

9:50 a. m. Oposición cierra la puerta a posible veto por dividendos y pide promulgar la Ley. Ministro Briones ha reiterado que no quedó conforme con la norma que prohíbe el reparto de utilidades si una empresa se acoge a la suspensión de contrato

9:15 a. m. Tarapacá es la tercera región con mayor tasa de incidencia. Iquique, con 371 casos activos, y Alto Hospicio concentran el 94% de los contagios. En la zona hay un hospital y dos clínicas.

8:40 a. m. Asociación de Municipalidades previo a repartición de cajas de alimentos: “Una casa, un numero, un rol, no necesariamente representa a una familia”

8:00 a. m. Valparaíso: Con escueta ceremonia conmemoran Combate Naval de Iquique. Desde La Moneda, Piñera llamó a la unidad en su discurso por el 21 de Mayo.

7:30 a. m. Presidente Piñera visita centro de acopio en víspera de inicio de reparto. Gobierno distribuirá este viernes 3.000 canastas en Santiago, Quinta Normal y Estación Central.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Chile?

El último reporte entregado por el Ministerio de Salud de Chile, liderado por Jaime Mañalich, hizo pública la actualización de contagios por coronavirus este 21 de mayo.

57.581 infectados

infectados 23.992 personas recuperadas

personas recuperadas 589 fallecidos

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en las regiones de Chile?

Mapa del coronavirus en Chile.

Arica y Parinacota: 453

Tarapacá: 1.246

Antofagasta: 1.778

Atacama: 168

Coquimbo: 268

Valparaíso: 1.887

Metropolitana: 44.641

O’Higgins: 465

Maule: 731

Ñuble: 1.020

Biobío: 1.263

Araucanía: 1.715

Los Ríos: 258

Los Lagos: 693

Aysén: 8

Magallanes: 987

¿Cuándo entregarán las canastas de alimentos en Chile?

El gobierno de Chile decidió hacer más estrictas las medidas ya establecidas para combatir el coronavirus, en especial en Santiago, donde los casos de contagio aumentaron de forma peligrosa. Los ciudadanos, ya afectados por la crisis, solicitaron ayuda ante la falta de alimentos e ingresos.

Ante la ola de reclamos y protestas, el presidente Sebastián Piñera anunció que al bono monetario brindado se le sumará una canasta familiar para subsistir en estos tiempos de crisis. Estos constarán de productos no perecibles como legumbres, fideos, leche, aceite y otros; además de productos para la desinfección.

El objetivo que tienen las autoridades es hacer la entrega de forma directa, casa por casa, para así evitar las aglomeraciones que puedan significar un nuevo brote de contagio.

¿Qué es la COVID-19?

