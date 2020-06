Presidente de Osinergmin denuncia que fue afectado por alza en recibos de luz

El presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Antonio Angulo, denunció ante los medios de comunicación este jueves que también fue víctima del alza de cobro de su recibo de luz por parte de la empresa.

Como se recuerda, dicha situación se dio durante el estado de emergencia tras el avance del nuevo coronavirus que aqueja el Perú en estos últimos meses.

Asimismo, Angulo aseguró que el promedio de consumo que se fijó en el recibo supera abismalmente a lo que normalmente paga. Además de ello, cuando quiso obtener información, se descubrió que habían errores de facturación.

“Yo tengo consumo normal entre 250 y 300 soles y en junio me llegó un recibo por 1.040 y vi que me habían considerado los últimos tres meses, por lo que el promedio que habían sacado era mayor que el consumo que usualmente tenía. Como cualquier ciudadano llamé y pregunté y es ahí donde me di cuenta de que no estaban incluyendo algunos gastos que se incluyen en el recibo como la del alumbrado público”, indicó para Latina.

Es bueno precisar que empresas que supervisan y proporcionan el servicio de luz eléctrica han cobrado a los usuarios el promedio de consumos en los meses de marzo, abril y mayo, debido a las medidas que interpuso el Estado peruano en el marco de la crisis que atraviesa el país.

“Cuando venga el primer recibo leído, ahí estará el importe que hay que devolver por el pago de un recibo que no fue el real sino el promedio. Cuando se cobra de más, al mes siguiente se tiene que pagar solo el saldo, si eso no ocurre se tiene que presentar una denuncia”, señaló.