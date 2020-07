Policía recuperó camión robado del ‘Ángel del oxígeno’ [VIDEO]

Ayer, la familia de Mario Romero, el 'Ángel del oxígeno' en San Juan de Miraflores, quien recientemente falleció a causa de la COVID-19, denunció que uno de los camiones de su negocio fue robado en Villa María del Triunfo.

Este vehículo cumplía la función de trasladar los balones de oxígeno a diferentes puntos de la capital con la finalidad de abastecerse del mismo y retornar al local en San Juan de Miraflores para que sus usuarios puedan acceder a él a un precio justo y en la coyuntura nacional por el coronavirus en el Perú.

La noticia indignó no solo a la familia, sino también a todo el país, puesto que una familia que no especuló con el precio de este bien tan necesario en tiempos de pandemia. Además, el entorno de Mario Romero aún no asimilaba su fallecimiento y ahora debió asumir otra desagradable noticia.

Sin embargo, esta madrugada la Policía Nacional le dio una muy buena noticia a la empresa familiar, cuando se le informó que el vehículo robado fue recuperado por efectivos de la institución en Villa María del Triunfo.

Luego de un trabajo arduo y varias horas de búsqueda incesante, la Policía pudo dar con el camión en el asentamiento humano "12 de junio" en Villa María del Triunfo. Afortunadamente, el vehículo y los implementos se encontraban intactos.

Finalmente, es preciso señalar que las investigaciones siguen en marcha y las autoridades esperan dar lo más pronto posible con el o los responsables del repudiable acto delictivo.