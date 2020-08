Los Olivos: ministra de la Mujer aseguró que el Estado se hará cargo de los huérfanos de la tragedia

El último sábado un fatal acontecimiento se produjo en la discoteca Thomas de Los Olivos, cuyo saldo fue de 13 fallecidos: 12 mujeres y un varón. A raíz de ello, la titular del Ministerio de la Mujer, Rosario Sasieta, se pronunció al respecto y aseguró que el Estado se hará cargo de los niños de las 4 madres que perecieron en dicha tragedia.

“El niño de nueve años no está escolarizado, no iba a la escuela y no tiene SIS. Se está evaluando empezar el trámite de desprotección familiar, porque no está protegido y eso hay que aclararlo", indicó la titular del MIMP.

Además, agregó que los otros menores recibirán el mismo respaldo: "Tenemos dos chicas más con dos hijos de tres años cada una. Esos niños, que son cuatro huérfanos, se convierten en hijos de la patria, el Estado tiene que velar por ellos”, sentenció.

Por otro lado, indicó que apoyarán psicológicamente a los padres de los fallecidos y a la menor de edad que se encontraba en el lugar:

"Esta muchacha está sumamente afectada y el MIMP le brindará toda la contención psicológica. Evidentemente, también una recomendación a los padres para saber cuáles son los términos básicos de la crianza para manejar a los hijos adolescentes”, explicó Rosario Sasieta.

11 de los 13 fallecidos tenían COVID-19

Luego de que se llevaran a la morgue los cuerpos de los 13 fallecidos para realizarles en primer lugar la prueba de la COVID-19 y luego la necropsia correspondiente, se supo que 11 se encontraban con el virus.