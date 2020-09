La NASA va en busca de "mineros extraterrestres" para extraer rocas en la Luna

Una nueva noticia llega desde Estados Unidos. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha comenzado una convocatoria para reclutar mineros espaciales, esto con la finalidad de realizar un trabajo de investigación sobre la superficie de la Luna.

Esta iniciativa se encuentra dirigida exactamente a empresas privadas y se busca iniciar un proyecto para recolectar rocas lunares. Este plan tiene como finalidad comenzar con la extracción de recursos extraterrestres.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Jim Bridenstine, administrador de la NASA, quien a través de su cuenta oficial de Twitter confirmó que esta investigación busca conseguir piedras y regolito, un polvo fino que solo se encuentra en el suelo de la Luna.

“La NASA está comprando suelo lunar a un proveedor comercial. Es hora de establecer la certeza regulatoria para extraer e intercambiar recursos espaciales”, escribió Bridenstine en la publicación, la cual acompañó con un video.

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It’s time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev

“Hoy estamos dando un paso crítico hacia delante al publicar una solicitud para que las empresas comerciales presenten propuestas para la recolección de recursos espaciales”, añadió a través del portal oficial de la NASA.

Cabe precisar que, este proyecto forma parte del ya iniciado Programa Artemisa, el cual busca enviar dos personas a la Luna para el año 2024. “Lleva el nombre de Artemisa, que era hermana de Apolo y diosa de la Luna. Estamos emocionados de llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie de la Luna”, publicó el administrador de la NASA el año pasado.

Our #Moon2024 mission is being named after Artemis, who was a sister to Apollo and goddess of the Moon. We're excited to be landing the first woman and next man on the surface of the Moon by 2024. pic.twitter.com/ri0MnoZN0k