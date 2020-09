Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, premier Martos denunció intento de desestabilización [RESUMEN]

El presidente Martín Vizcarra no se pronunció HOY, sábado 12 de septiembre , sin embargo, quien sí lo hizo fue su mano derecha, el presidente del Consejo de Ministros, esto en medio de la crisis política y ante la moción de vacancia presidencial en contra del mandatario, la cual fue admitida a debate por el Congreso de la República el día de viernes.

Mensaje a la Nación del Ejecutivo: minuto a minuto

- 1.02 p. m. Culminó el mensaje a la Nación del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, desde Palacio de Gobierno.

- 12.58 p. m. Ministro de Defensa: "El jueves último, Manuel Merino se comunicó con el comandante general de la Marina de Guerra para comentarle asuntos relacionados a este proceso. Rechazo la actitud del señor Merino".

- 12.55 p. m. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, sobre acercamiento del presidente Manuel Merino de Lama a las FF. AA.: "Ha sido una actitud temeraria al pretender inmiscuir a las FF.AA en un proceso político".

- 12.54 p. m. Ana Neyra: "Hemos decidido presentar un demanda competencial ante el TC para que el ente máximo de justicia determine cómo se debe interpretar una vacancia por incapacidad moral".

- 12.52 p. m. Ministra de Justicia, Ana Neyra: "El modo como está interpretando el Congreso la causal de vacancia está mirando el orden constitucional".

- 12.51 p. m. Premier Walter Martos: "Hemos decidido adoptar las herramientas legales para hacer frente a este intento de alterar el orden constitucional".

- 12.49 p. m. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dirige la conferencia de prensa. Martín Vizcarra no ofrece pronunciamiento.

- 12.48 p. m. La conferencia del presidente Martín Vizcarra iniciará en breves minutos.

- 12.26 p. m. URGENTE. El jefe del Comando Conjunto de las FF.AA llegó hasta Palacio de Gobierno.

- Desde la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, se confirmó que al mediodía el presidente de la República ofrecerá un pronunciamiento.

Vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra

El día de ayer en el Congreso de la República, se aceptó la admisión de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra. Con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, el presidente deberá apersonarse al Parlamento con su abogado para responder por los audios que lo involucrarían con Richard Swing.

Como se recuerda, el presidente en un mensaje a la nación, comentó: “No hay nada ilegal, lo único ilegal es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos”.

Además, sobre una posible renuncia, el presidente refirió: "Si quieren vacarme, aquí estoy. No voy a renunciar. Yo no me corro".

(Fuente: Canal N)

Allanan domicilio de Mirian Morales, secretaria de Palacio de Gobierno

Esta mañana, el Ministerio Público allanó la vivienda de Mirian Morales, Karem Roca, Richard Cisneros y otros funcionarios del Ministerio de Cultura.