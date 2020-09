Daniel Urresti desmiente a Karem Roca: "Jamás me he reunido con el presidente Vizcarra" [VIDEO]

En un nuevo audio difundido por el portal 'El Foco', Karem Roca, exasistenta presidencial, afirma que Daniel Urresti se comunica todos los días con Martín Vizcarra. Esto causó un nuevo terremoto en Palacio.

Ante ello, el congresista del partido Podemos Perú salió al frente para desmentir rotundamente ello y asegurar que las veces que habló con el jefe de estado fueron por temas protocolares.

"Jamás me he reunido con el presidente Martín Vizcarra, salvo esa vez que nos invitó a Palacio. Solamente he conversado con él tres veces. La primera vez fue por un tema protocolar para felicitarme por haber sacado la más alta votación en las elecciones. La segunda y tercera llamada fueron para explicarme la preocupación que tenía el Ejecutivo con la ley que se quería sacar sobre el retiro del 25 % de las AFP", manifestó Daniel Urresti ante los medios.

Con ello, el congresista indicó el tipo de comunicación que mantuvo con el jefe de estado y dejó en claro que fue él (Vizcarra) quien siempre lo llamaba. Esto dijo Karem Roca en un nuevo audio filtrado. "Pero Urresti es el que habla todos los días con el presidente. Urresti antes me llamaba a mí. Hasta dos semanas antes de salir, Urresti me llamaba".

De otro lado, Urresti aprovechó el momento para revelar que dos partidos políticos se comunicaron con Vizcarra para pedirle la prolongación de un año para las elecciones presidenciales.

"Está circulando en las redes que Podemos Perú es uno de los partidos que habría coordinado con el presidente de la República para postergar las elecciones. Hemos conversado con el presidente del partido y lo niega rotundamente [...] Lo que ha hecho el presidente es tirar la piedra y extender la mano. Exigimos que se pronuncia y diga cuáles son las dos bancadas que le han pedido que se postergue las elecciones", disparó.