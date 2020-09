Martín Vizcarra y las frases que dejó en conferencia tras los audios en su contra

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció este lunes 14 de septiembre para referirse sobre los nuevos audios difundidos que lo involucrarían con el caso Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

"Lo que hay aquí es la traición de alguien de mi entorno cercano. Esta es una situación de índole personal que ha trascendido a la política y que ha sido aprovechado por algunos personajes", señaló Vizcarra Cornejo.

En ese sentido, el jefe de Estado realizó una mea culpa. "Tengo que pedir disculpas porque una persona del despacho presidencial, en quien yo confiaba, ha generado esta situación con dichos sin base ni fundamento alguno y que alimenta el chisme de algunas personas", agregó.

(FOTO: Canal N)

Asimismo, el mandatario se refirió sobre su exsecretaria, Karem Roca, quien habría afirmado en una grabación que Vizcarra le pidió mentir al exministro de Vivienda. "Ella es el instrumento que se está utilizando para querer desestabilizar al país, con claros intereses oscuros", sostuvo.

Por otro lado, Martín Vizcarra enfatizó que no renunciará, ya que no existe ningún delito en las audios. "Ratifico que no voy a renunciar. Cuando estamos en una pandemia luchando por la salud y la economía, repudio que haya personas que buscan el caos", remarcó.

Conferencia de Martín Vizcarra RESUMEN

- Concluye conferencia de prensa de Martín Vizcarra.

- Vizcarra Cornejo suscribe la reforma electoral que será aplicada en las próximas elecciones generales.

- Martín Vizcarra: "Que se investigue. La verdad saldrá a la luz y todo se aclarará. No se puede manchar la honra de las personas y quedar impune".

- Martín Vizcarra: "¿Quiénes están detrás de este complot? ¿Quién ha querido usar estos argumentos para vacar al presidente sin ser una causal del vacancia?".

- Vizcarra Cornejo sobre su exsecretaria, Karem Roca: "Ella es el instrumento que se está utilizando para querer desestabilizar al país, con claros intereses oscuros".

- Presidente Vizcarra: "En estos audios alude a una comisión diaria que yo tendría con el congresista Daniel Urresti, quien ha desmentido esta información"

- El jefe de Estado pide una investigación exhaustiva sobre los audios difundidos por el caso Richard Swing.

- Martín Vizcarra sobre los últimos audios emitidos: "No existe ningún delito".

- Martín Vizcarra: "Ofrezco al Perú mis más sentidas disculpas".

- Vizcarra Cornejo: "Lo que hay aquí es la traición de alguien de mi entorno cercano. Esta es una situación de índole personal que ha trascendido a la política y que ha sido aprovechado".

- Martín Vizcarra asegura que Miriam Morales presentó su renuncia y en las últimas horas se decidió cortar el vínculo laboral con Karem Roca.

1.14 p. m. | Comienza el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra.

- En breves minutos comenzará la conferencia de Martín Vizcara.

NOTA PREVIA

Asimismo, el jefe de Estado también aprovecharía esta conferencia para referirse sobre los nuevos audios filtrados relacionados al caso Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

De acuerdo con Presidencia, Vizcarra Cornejo "alrededor de las 13:00 horas, emitirá un pronunciamiento al país".

¿Qué es la COVID-19?

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente, el mencionado virus es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

¿Qué canal transmite en vivo el mensaje a la nación de Martín Vizcarra?

TV Perú

YouTube Presidencia del Perú

Facebook Presidencia del Perú

Latina

América TV Go

Panamerica Televisión

ATV

Canal N

RPP Noticias

¿Dónde ver TV Perú EN VIVO?

- DirecTV (Perú): Canal 197

- Movistar TV (Perú): Canal 107

- Movistar TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

- Claro TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 507 (HD)

- Cablemás HD (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

- Cable Perú: Canal 7

- Cable Visión Perú: Canal 7

- Best Cable: Canal 7