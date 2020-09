Miguel Incháustegui revela que le ofrecieron formar parte del gabinete de Manuel Merino

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ministro de Energía y Minas del Perú, Miguel Incháustegui, confirmó que dos personas cercanas a Acción Popular le ofrecieron continuar con su puesto dentro del supuesto gabinete del presidente del Congreso, Manuel Merino, quien habría conspirado contra Martín Vizcarra.

El perú se encuentra atravesando una crisis política tras los audios filtrados del presidente Martín Vizcarra, pero la cosa se complica debido a acusaciones hacia Merino asegurando que hay un complot para vacar al primer mandatario del Perú. Por ello, el titular de Energía y Minas salió a expresar datos de vital importancia acerca de esta dura situación.

Le ofrecieron ser parte del gabinete de Merino e informó a Vizcarra

"El último sábado 12 de setiembre informé al presidente Martín Vizcarra sobre la comunicación recibida a través de dos personas cercanas a Acción Popular. Una de ellas, en tono conminatorio, señalaba cuidar el legado de mi apellido y que recuerde lo ocurrido con PPK", publicó Incháustegui.

“El segundo mensaje es que no me preocupe, que lo que va haber es un gabinete de transición y que algunos miembros del actual gabinete se van a quedar, y que en mi caso, por haber sido hijo de un miembro de Acción Popular, me voy a quedar con mi puesto”, añadió Miguel Incháustegui.

Le recordaron quien fue su padre (Juan Incháustegui), Panigua y Belaunde

Además, el titular del Ministerio de Energía y Minas expresó que le causó una gran indignación que las personas que lo contactaron mencionen a su padre, Juan Incháustegui, para intentar aliarlo a un acto que podría desencadenar en una mayor crisis para el Perú.

"Manifiesto mi indignación por el uso del nombre de mi padre, Juan Incháustegui, así como de los presidentes Belaúnde y Paniagua. Estoy seguro que en una coyuntura como la que vivimos no hubieran permitido que un pequeño grupo desestabilice el país", agregó en el post de Twitter.

Le pidió al Congreso no continuar con la vacancia

Finalmente, Miguel Incháustegui señaló que exhorto al Parlamento a parar con el intento de vacar al presidente Martín Vizcarra debido a que es agravar más la situación que se vive en nuestro país por culpa del coronavirus.

"A la luz de todo lo que ha sucedido en estos últimos días, lo que le corresponde al Congreso es no continuar con esta moción de vacancia y al revés, enfocarnos en las normas y procedimientos que ayuden a combatir esta pandemia que estamos sufriendo”, culminó.