Coronavirus: ensayos clínicos en menores de edad comenzarían los próximos meses, según INS

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), César Cabezas Sánchez, mencionó que se planifica el inicio de los ensayos clínicos de la vacuna candidata contra el coronavirus en los menores de edad en los siguientes meses.

Así lo explicó la autoridad para Canal N. Además, detalló que, en casi todos los laboratorios del mundo que están en fase 3, sus estudios son en mayores de 18 años. No obstante, eso no quiere decir que en el futuro no se incluyan a los niños en la investigación.

El médico de también recomendó a los padres de familia que continúen con el asesoramiento de los protocolos de prevención a sus hijos, tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto de las mascarillas. Esto ante el probable regreso a clases presenciales el próximo año.

“La recomendación global y generalizada es que, mientras no haya vacuna, hay que tener las medidas: uso de mascarilla, distancia social y lavado de manos. Eso tiene que darse de todas maneras (...) Mientras llegue (el antídoto), nuestra conducta debe ser igual para todos”, señaló.

Recordemos que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reveló el último lunes que los menores de edad no serán vacunados contra la COVID-19 porque no hay ensayos clínicos para ellos. Aunque con la noticia del jefe de la INS, esta situación podría cambiar.

¿Cómo evitar contagiarme de coronavirus?

Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

Evitar contacto con personas con dolencia respiratoria.

Evitar saludar con beso en la cara.

Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

¿Qué es la COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

El virus fue reportado por primera vez en Wuhan, China. Científicos creen que fue transmitido de los murciélagos a otro animal, el cual actuó como intermediario para llegar a los seres humanos. Esta especie habría estado en el mercado de esta ciudad china, pero aún no se descubre de qué criatura se trata.