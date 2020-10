Segundo Bono Universal - BFU: ¿Cómo devolver o renunciar al subsidio económico?

El Segundo Bono Familiar Universal de 760 soles se comenzó a pagar, desde el último sábado 10 de octubre, a las personas que recibieron los anteriores subsidios en el marco del estado de emergencia por el coronavirus en el Perú. Así lo anunció el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, el Estado anunció que nuevos ciudadanos serían incluidos en este padrón. El premier Walter Martos señaló que este apoyo monetario beneficiaría a 8.6 millones de familias a nivel nacional; es decir aproximadamente 25 millones de peruanos.

No obstante, por redes sociales, se conoció que hay usuarios que no quieren el dinero porque no lo necesitan y desean devolverlo o renunciar a ello. Si ese es tu caso, a continuación sabrás cómo proceder.

BFU - Bono Universal 2: ¿Cómo devolver o renunciar al subsidio económico?

Primero debes ingresar a la Plataforma única digital. Para ello solo entra AQUÍ.

Luego, selecciona la opción de "Renuncia al Bono" o en este LINK.

Tras eso, se abrirá una ventana donde ingresará tus datos personales: número del Documento Nacional de Identidad, fecha de emisión del DNI y colocar los caracteres que se muestran en un cuadro.

Otra opción es enviar un mensaje a renuncia@bonouniversalfamiliar.pe explicando tus motivos para renunciar o devolver el subsidio. Después, te responderán y te comunicarán los pasos para culminar el proceso.

BFU, Bono Familiar: consulta con tu DNI

Ahora puedes consultar con el número de tu DNI y fecha de emisión si perteneces al nuevo padrón de beneficiados con el subsidio de 760 soles.

Ingresa a https://bfu.gob.pe/

Coloca el número de tu DNI.

Coloca la fecha de emisión de tu DNI.

Da clic en "Consultar" y listo.

Bono Familiar: cronograma de pagos

A continuación te mostramos la lista de fechas en las que se entregará el Segundo Bono Familiar Universal de 760 soles.

Si tu DNI termina en: Te toca cobrar a partir del: 0 Sábado 10/10 1 Martes 13/10 2 Jueves 15/10 3 Lunes 19/10 4 Miércoles 21/10 5 Viernes: 23/10 6 Martes 27/10 7 Jueves 29/10 8 Lunes 02/11 9 Miércoles 04/11

Modalidades de pago para el Bono Familiar Universal

10 de octubre: se pagará a 4 millones 200 mil peruanos por 21 agencias financieras (depósito en cuenta).

se pagará a 4 millones 200 mil peruanos por 21 agencias financieras (depósito en cuenta). 30 de octubre : se implementarán los carritos pagadores.

: se implementarán los carritos pagadores. 7 de noviembre : se implementará la banca celular y billetera electrónica.

: se implementará la banca celular y billetera electrónica. 5 de diciembre : se implementará la cuenta DNI.

: se implementará la cuenta DNI. 15 de diciembre (rezagados): los que no cobraron hasta entonces, podrán acercarse a las agencias y cobrar el Bono Universal.

