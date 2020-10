Martín Vizcarra: "Nunca hubo ninguna entrega de dinero, es absolutamente falso"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se defendió en televisión nacional de las acusaciones en su contra que señalan que recibió una coima de 1,3 millones de soles para facilitar la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Durante el programa Cuarto Poder, el primer mandatario del Perú fue contundente al negar que recibió dinero. "He dado todo el respaldo para que me investiguen. No puede haber intermediario de algo que no existe, a esa reunión fuimos un equipo del Gobierno Regional, el proceso ya estaba terminado. No hubo ninguna entrega de dinero, es absolutamente falso, acá el único objetivo del proyecto es que Moquegua cuente con un hospital después de 50 años”, indicó.

Asimismo, recalcó que quienes lo acusan de actos de corrupción son "aspirantes a colaborador" y le restó veracidad a las declaraciones en su contra. “Lo que describe el aspirante a colaborador es como una novela de ficción. La obra del Hospital de Moquegua ha sido ya investigada por el Ministerio Público”, añadió.

Martín Vizcarra sobre Fiscal de la Nación

Además, se refirió a la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien rechazó pedido del Equipo Lava Jato para investigar a Martín Vizcarra por el 'Club de la Construcción'. "Yo la conocí recién el día que juramentó al cargo y me invitó para que vaya a la juramentación. Antes de eso nunca me he reunido con ella", expresó el presidente.

Por último, indicó que jamás se ha reunido con ella para temas personales o ajenos a la política. "En una oportunidad la recibí con funcionarios para pedir una consideración en el presupuesto que el Ministerio de Economía había le puesto para el próximo año. Nunca he conversado con la fiscal de la nación sobre mis casos", culminó.