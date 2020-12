Crucero pone en cuarentena a su 1700 pasajeros por caso de COVID-19

Un crucero que zarpó de Singapur con planes de viajar durante cuatro días tuvo que retornar a su punto de partida, esto debido a que un pasajero dio positivo a la COVID-19 y ahora las autoridades han decidido poner en cuarentena a los 1700 pasajeros del navío.

Denominada “Crucero a ninguna parte”, de la empresa Royal Caribbean, había iniciado un programa piloto con trayectos de entre dos a cuatro días con todas las medidas sanitarias y el 50 % del aforo, informó EFE.

No obstante, la embarcación llamada Quantum of the Seas no pudo terminar su trayecto iniciado el pasado lunes 7 de diciembre, debido a que uno de sus viajeros dio positivo al coronavirus y fue atendido por los médicos del barco.

“Identificamos y pusimos en aislamiento a todos los pasajero y tripulación que tuvieron contacto con el huésped, cada una de esas personas posteriormente dieron negativo en las pruebas para detectar al virus”, informó la embarcación a través de redes sociales.

Asimismo, se supo que el infectado es un hombre de 83 años de edad que había indicado tener cuadros de diarrea. De momento, los pasajeros permanecerán haciendo cuarentena dentro de sus habitaciones en el navío hasta poder dar con todas las personas que tuvieron contacto con el infectado.

Cabe resaltar que, este tipo de viajes en Singapur solo están permitidos para sus ciudadanos o residentes en el país. De igual manera, antes de iniciar la travesía todos los pasajeros se realizan la prueba de descarte del coronavirus.