Pilar Mazzetti calificó de "traición a la patria" a médicos con licencia que atienden en clínicas

En medio de la crisis sanitaria que azota al Perú a causa del coronavirus (COVID-19), la titular del Ministerio de Salud, Pilar Mazzetti, brindó una conferencia de prensa sobre lo que viene sucediendo actualmente con el personal de salud del Minsa.

Mazzetti calificó como "traición a la patria" que algunos médicos no están atendiendo en establecimientos de salud del Minsa porque supuestamente son personal de riesgo contra la COVID-19.

“Pepe el vivo siempre ha existido y mira tú, que el Pepe vivo no ha recibido vacuna, pero no le ha dado COVID-19 y sigue haciendo de las suyas. Todos estamos de acuerdo en que cualquier transgresión de este tipo, verdaderamente y perdonen lo que voy a decir, se llama traición a la patria, no hay otra”, declaró a RPP.

“La mayor parte de nuestros trabajadores están en primera línea, muchos colegas han perdido la vida, enfermeros han perdido la vida y si alguna persona está haciendo esto la Contraloría ya está detrás por si acaso. La Contraloría ya está desde hace prácticamente dos meses y medio revisando todos los documentos que se presentan y viendo que están haciendo las personas”, sostuvo.

“Está correlacionando atenciones, porque ahora todo se ha informatizado. Está correlacionando atenciones en la esfera privada y lo está correlacionando con los permisos y el hecho que la persona no esté trabajando por motivos de salud o lo que sea. Así que eso tendrá su castigo, serán mis colegas, pero discúlpenme eso es traición a la patria y traición a los mismos colegas que están trabajando arriesgando sus vidas”, aseveró.

“El 60 % es el mismo personal de marzo, no ha habido vacaciones, ni nada, así como la población está cansada por este tema pandémico, el personal también y la frustración es que esta pandemia nos encuentra con un sistema de salud tan débil”, finalizó.