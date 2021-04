Hernando de Soto sobre sus intenciones de ser presidente: "¡No me gustaría!" – VIDEO

¡Sorpresa! El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, estuvo presente el 2020 en el programa de Milagros Leiva. En ese momento, el economista hizo una afirmación que sorprendió a todos.

Hernando de Soto afirmó que no le gustaría ser presidente del Perú, ello en medio de la crisis que vive la nación por la pandemia del coronavirus.

Leiva le preguntó si le gustaría o no ser presidente del Perú. Hernando de Soto, comentó: "¡No! ¿A quién le va a gustar ser presidente en esta crisis que existe? Es acabar acabar el resto de su vida. ¿Que si me va a gustar? ¡No me gusta! ¿Cómo me va a gustar entrar a un país en el cual no hay manera de salir de esto sin sacrificar su propia vida privada? ¡No me gusta!".

Estas declaraciones generaron sorpresa en redes sociales, desde donde muchas personas comentaron las palabras del economista que hoy es candidato a la presidencia del país.

(Video: Willax)

¿Cuándo son las Elecciones Generales 2021?

Las Elecciones Generales 2021 se llevarán a cabo este domingo 11 de abril a nivel nacional. Los peruanos tendrán la responsabilidad de elegir al nuevo presidente o presidenta de la República, integrantes del Congreso y representantes del Parlamento Andino.