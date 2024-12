Feriados 2021 en Perú: calendario completo hasta fin de año

¡Atención! En esta nota te dejaremos el calendario completo de feriados y días no laborables que tendremos hasta fin de año en Perú. Fiestas Patrias, Día del Trabajo, Navidad y Año Nuevo, son solo algunas de las fechas que en nuestro país tienen un tratamiento especial.

Recuerda que los feriados no son lo mismo que días no laborables, ya que lo segundo es decretado por el Gobierno y dependerá de cada empleador que esas fechas se labore o no. Quienes trabajen esos días recibirán el mismo sueldo sin incremento alguno, y quienes descansen deberán compensar ese tiempo con horas extras.