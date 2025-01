MINSA sobre posibilidad de vacunar en boticas y farmacias: "Muestran la plena disposición"

"Recién he tenido una reunión con la Asociación de Boticas y Farmacias, que tienen más de 2400 establecimientos, y ellos muestran la plena disposición, con sus cadenas de frío, de vacunar a la población peruana, de poner puntos de vacunación en las boticas y farmacias", señaló el ministro.

Uno de los problemas que afrentaría Cevallos para inmunizar a la población es el retraso que presenta la llegada de nuevas dosis de la vacuna, como es el caso de la Sputnik V que llegará a suelo peruano a finales de este año, mientras que las 10 millones de dosis Sinopharm aún no tienen fecha de arribo.

"También se ha planteado extender los horarios de los establecimientos de salud y empezar a vacunar en los principales establecimientos, centros y postas de salud del país. El gran problema que tenemos en este momento es que, seguramente en octubre, noviembre y diciembre ya no lo vamos a tener, el stock de las vacunas", indicó Cevallos.

"En el caso de que esta ola de la pandemia nos golpea y no podemos contenerla porque la población no está correctamente vacunada, porque los establecimientos de salud no tienen la capacidad de contención que quisiéramos, pues sí, efectivamente esto va a golpear las posibilidades de la reactivación económica", sostuvo en Exitosa.