Hugo Sotil cuestiona fichaje de Messi al PSG: "Por dos ceros más no puede dejar Barcelona"

"No sabemos a ciencia cierta qué pasó. Me niego a creer que sea solo por dinero e incluso que el presidente Laporta lo haya dejado ir. Seguramente ya tiene a un buen reemplazo. Es momento de mirar nuevamente a las canteras. (..) El club nunca va a perder. Los hinchas seguramente lo van a extrañar, pero se les pasará", indicó.

"No entiendo cómo por dos ceros adicionales puedes dejar toda la historia que te rodea en un equipo tan grande como el Barcelona, por eso digo que no quiero pensar que sea por dinero que se va. Quizá hay algo más que no sabemos. No dejará de ser ídolo, nadie puede borrar todo lo que ha hecho. Pero eso sí te digo, yo sé cómo es el hincha del Barza y cuando te quieren son muy apasionados, vamos a ver cómo lo reciben si decide volver", comentó.