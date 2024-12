Ministerio de Defensa recibe dinero para enviar venezolanos a su país

Como sabemos, hoy en día en nuestro país viven miles de ciudadanos oriundos de Venezuela que llegaron buscando escapar del régimen de Nicolás Maduro . No obstante, recientemente el diario El Peruano emitió un documento en el cual se anuncia que el Ministerio de Defensa recibió dinero para poder trasladar a los venezolanos hasta su nación de origen.

“Se resuelve autorizar la transferencia financiera por el importe de 422,847,000 soles, destinado a los fines señalados en la parte considerada de la presente resolución. Los recursos de la transferencia no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos”, añadió.

Sin embargo, en redes sociales hay quienes no están de acuerdo con la decisión debido a que indican “tendrían que enviarlos en bus y no en avión”. De igual manera, hay algunos que esperan no enviar a todos los venezolanos a su nación, sino que únicamente a los que tengan problemas con la ley.