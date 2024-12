Melissa Paredes recibe apoyo de Mónica Sánchez: "Quiero expresarle mi solidaridad"

La modelo y todavía participante del programa ‘Reinas del Show’, Melissa Paredes, viene atravesando problemas familiares luego de conocerse que la artista estaba entablando una relación amorosa con su ‘bailarín’, acto que dejó sorprendidos a muchas personas que la seguían.

Ante ello, y luego de difundirse dichas imágenes por medio del programa Magaly TV, la firme, la modelo a recibido una serie de críticas; sin embargo, muchas personas también le han brindado su respaldo, siendo una de ellas la actriz Mónica Sánchez, que por medio de un video le envió un emotivo mensaje a la también conductora de televisión.

“En el Perú cada día miles de hombres son infieles, abandonan a sus hijos, cometen actos de abuso, de criminalidad, de infidelidad, todo el tiempo. Y bueno, ya casi estamos acostumbrados a lidiar con ello”, indica en primera instancia la actriz.

Luego de ello, continuó, “Siempre he pensado que las personas son dueñas de sus actos, que no somos quién para juzgar, no soy partidaria de eso y mucho menos de que se lucre con la vida privada de otras personas”.

Por otro lado, cuando ya le tocó hablar sobre Paredes, Sánchez señaló, “Sin embargo, hoy he visto que una mujer joven comete un error, o lo que fuera, sale en pantalla, se hace cargo, da una explicación, pide disculpas, da la cara, cosa que el 99,9% de hombres en nuestro país no solo no lo hacen, ni siquiera lo esperamos ni se los exigimos, y viene andanada de críticas lapidarias impresionantes que me hacer recordar a tiempos pasados”, manifestó.