'La pantera del Callao' le 'da un ultimátum' a Sideral por chocolatadas

Sideral es uno de los streamers de Dota 2 más reconocidos del país, y eso lo ha puesto en la mira de bromas a través de redes sociales. Sin embargo, una reciente incluyó a La Pantera del Callao , quien no dudó en "darle un ultimátum".

La supuesta broma incluía una chocolatada que se organizaría en favor de los niños de Los Olivos por fiestas navideña y, aunque Sideral ya aclaró no es responsable del evento, varios usuarios han caído.

Y es que, pese a la negativa, la Pantera del Callao llegó a la zona y, al darse cuenta de que no hubo tal evento, disparó contra el streamer en sus redes sociales.

"Yo si le quiero dar un ultimátum a Sideral, este muchacho que es más conocido en el DOTA y que está timando a toda la gente. Así que este 19 (de diciembre) no se dejen engañar porque ya me enteré de que no va a hacer nada".