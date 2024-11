López Aliaga arremete contra Keiko Fujimori: "Has recibido plata de la corrupción"

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sorprendió a miles de personas luego de usar su cuenta de Twitter para criticar a la excandidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

A través de un video de 53 segundos, el excandidato presidencial aseguró que Fujimori Higuchi no opina sobre la situación de los peruanos debido a que ha recibido dinero por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

"La población peruana está muriendo y tú no estás diciendo nada. Cuando veo que está Odebrecht en el Perú y tú te callas la boca. Claro pues, tú tienes una dependencia de Odebrecht, has recibido plata de la corrupción y por eso estás maniatada, no puedes hablar con la claridad que yo tengo", comentó el excandidato presidencial.

Asimismo, López Aliaga precisó que, a comparación de la lideresa de Fuerza Popular, él tuvo que trabajar para pagar sus estudios; además comentó que ella ha "recibido dinero de la corrupción".

"Yo sí soy agresivo contra gente que ha destrozado nuestro país, pero tu trayectoria ha empezado mal pues, Yo me he pagado mis estudios, Keiko. Yo he empezado desde cero, estudié en una universidad nacional porque no había plata en mi casa y después he pagado mis estudios con mi trabajo. En tu caso no ha sido así", añadió.