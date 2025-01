Once Machos vs FMS Perú: así se vivió el encuentro que terminó en risas y abrazos - VIDEO

Cumplió con su promesa. Aldo Miyashiro y su equipo Once Machos FC se enfrentó a la FMS Perú en un divertido partido amistoso en el cual Jorge Luna se lució marcando dos goles. Fue Nekroos NS quien mostró a su equipo para el amistoso y etiquetó al actor de 'La banda del Chino' con el mensaje: "Agárrate, nuestro equipo está listo", a lo que el popular conductor le respondió: "Pronto Once Machos vs. FMS Perú".