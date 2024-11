Cómo llegar al Vive Latino 2022: conoce aquí las mejores rutas y recomendaciones

Las presentaciones festival Iberoamericano de música se dará en los escenarios antes dicho, por lo que deberás preparar tu itinerario y así no faltas a las funciones. A continuación te dejamos el mapa para acudir a los conciertos del Vive Latino 2022.

Los artistas del festival de música latina en México será variados, sin embargo, tenemos la presencia confirmada de: Camilo Séptimo, Gary Clark Jr., Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Maldita Vecindad, Mogwai, Santa Fe Klan, Vetusta Morla, Banda MS, Black Pumas, C. Tangana, Dread Mar I, Los Fabulosos Cadillacs, Los no tan Tristes, Love of Lesbian, Pixies, Residente y Siddhartha, y más.